L'assistant royal ayant accusé Meghan Markle de harcèlement occupe désormais un poste important auprès du prince William

Le nouveau poste de Jason Knauf, ancien assistant du prince William, du prince Harry et de leurs épouses, ne ravira pas tout le monde, notamment la duchesse de Sussex, Meghan Markle, qu'il a accusée de harcèlement.

Fondé par le prince William, le Prix environnemental Earthshot a annoncé la nomination de Jason Knauf au poste de président dans un communiqué, jeudi. Après un mandat tendu dans l'équipe de Meghan Markle et du prince Harry en 2018, où il a signalé du harcèlement moral présumé de la duchesse, il succédera à l'actuelle présidente de l'organisation, Hannah Jones, dès cet été.

«Alors que nous nous tournons vers l’avenir du Prix et le travail urgent nécessaire pour mettre en œuvre des solutions plus inspirantes aux plus grands défis du monde, je suis impatient de travailler avec Jason pour tracer la voie pour les cinq prochaines années du Prix Earthshot et au-delà», a notamment déclaré le prince de Galles.

Une plainte en 2018

Jason Knauf a précédemment travaillé comme secrétaire de communication pour le prince William et Kate Middleton, ainsi que pour le prince Harry et Meghan Markle, peu avant que ces derniers ne se retirent de leurs fonctions royales.

Il est devenu président de la Royal Foundation, qui regroupe les œuvres caritatives de William et Kate, jusqu'à fin 2021. Même après avoir quitté son poste au sein de la famille royale, l'ancien assistant a continué de travailler sur le prix Earthshot, siégeant à son conseil d'administration.

En octobre 2018, Jason Knauf avait déposé plainte contre la duchesse de Sussex pour harcèlement, affirmant qu'elle avait expulsé deux assistants personnels du foyer et porté atteinte à la confiance d'un troisième membre du personnel.

Un porte-parole de l'ancien couple royal avait alors déclaré qu'elle était «attristée par cette nouvelle attaque contre sa personnalité, en particulier parce qu'elle a elle-même été victime de harcèlement».

«Elle est profondément engagée à soutenir ceux qui ont subi des souffrances et des traumatismes. Elle est déterminée à poursuivre son travail de promotion de la compassion dans le monde et continuera de s'efforcer de montrer l'exemple en faisant ce qui est juste et en faisant ce qui est bien», avait-il ajouté.

Une enquête discrète

Après une enquête sur les accusations, le palais de Buckingham s'était engagé à améliorer ses politiques de ressources humaines pour le personnel. Cependant, les détails spécifiques de ces changements n'avaient pas été divulgués.

Dans une rare interview accordée à 60 Minutes Australia en février, il avait évoqué pour la première fois la querelle entre les frères. «Voir cette affaire exposée publiquement est très pénible, mais [William] a préféré garder ses réflexions pour lui. Je pense que son entourage doit respecter sa décision. Cela dit, je dois avouer que la situation a été dure et triste, surtout pour nous qui les connaissons personnellement», a-t-il déclaré à l'époque.

En 2020, le fils aîné du roi Charles III a fondé le Prix Earthshot, qui récompense chaque année cinq entreprises qui contribuent activement à la lutte contre le changement climatique. Ce prestigieux concours mondial offre chaque année 1,3 million de dollars de prix à chaque niveau, afin d'aider les innovateurs à faire évoluer leurs idées et à créer le changement.

La cinquième cérémonie de remise des prix et les journées de célébration associées se tiendront à Rio de Janeiro (Brésil) en novembre, marquant ainsi la première fois que cet évènement a lieu en Amérique du Sud.