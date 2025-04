«The Odyssey» : Matt Damon s'est taillé un corps très musclé pour le film de Christopher Nolan

Matt Damon, qui tourne actuellement «The Odyssey» de Christopher Nolan, a dévoilé un corps particulièrement affuté cette semaine à la faveur d’une journée de détente sur un yacht en Italie.

Ulysse va à la salle de sport. L’acteur Matt Damon, qui fait actuellement une pause dans le tournage du film «The Odyssey» de Christopher Nolan, exhibe de larges épaules et d’impressionnants abdos sur des photos et vidéos publiées cette semaine par Page Six et TMZ.

L’acteur de 54 ans, qui y apparaît en maillot de bain, sirotant une bière ou effectuant un salto dans l’océan, s'est ciselé un corps digne du héros de la mythologie grecque.



Shirtless Matt Damon flaunts his chiseled body on yacht after impressive transformation for ‘The Odyssey’ https://t.co/l01RSNMbgIpic.twitter.com/FBddtFkQHE — Page Six (@PageSix) April 14, 2025

La star de «Will Hunting» avait déjà été aperçue en mars dernier dans son personnage, arborant une impressionnante carrure notamment, alors qu’il tournait une scène torse nu au côté de Zendaya. Avant cela, en février, une première photo du film avait été dévoilée par les studios Universal.

Matt Damon is Odysseus. A film by Christopher Nolan, #TheOdysseyMovie is in theaters July 17, 2026. pic.twitter.com/7a5YbfqVfG — odysseymovie (@odysseymovie) February 17, 2025

Le casting de «The Odyssey» de Christopher Nolan, dont la sortie est prévue le 15 juillet 2026 comprend aussi Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Cosmo Jarvis, Mia Goth, Elliot Page, Ryan Hurst, Samantha Morton, John Leguizamo, Benny Safdie et Corey Hawkins.

«The Odyssey» est inspiré du classique de la littérature homérique qui raconte le voyage de dix ans d'Ulysse, roi d'Ithaque, alors qu'il rentre chez lui après la guerre de Troie. En chemin, il rencontre de nombreux périls et découvre la mort de ses compagnons d'équipage.