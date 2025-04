«Un véritable enfer» : sortis de prison, les parents des youtubeurs Swan et Néo prennent la parole

Deux ans après leur condamnation, les parents des youtubeurs Swan et Néo sont de retour sur Youtube pour raconter leur «calvaire».

Condamnés pour escroquerie, les parents des Youtubeurs stars des enfants Swan et Neo, Gaëlle Burlot (alias la youtubeuse Sophie Fantasy) et Grégory Thonet (autrement connu sur les réseaux comme Greg Inside) ont pris la parole ce jeudi, après deux ans de silence, dans une vidéo tournée avec leurs fils.

«Ça fait deux ans qu’on fait des vidéos que Swan et moi. Vous avez été nombreux à nous poser des questions. Pourquoi papa et maman avaient disparu ? Pourquoi on ne faisait plus de vidéos en famille ? Aujourd’hui, on peut enfin vous dire la vérité», a écrit en légende de la vidéo leur fils aîné.

Face caméra, la famille évoque le «véritable enfer» qu’elle dit avoir vécu. Le couple nie avoir détourné de l’argent et évoque un complot sur fonds de différends familiaux. Accusés d’escroquerie au sein d’une agence matrimoniale où ils exerçaient avant d’être connus sur YouTube après que plusieurs clients s’étaient dits dupés par les rencontres promises par l’agence, Gaëlle Burlot et Grégory Thonet avaient été condamnés en première instance à cinq ans de prison dont 18 mois avec sursis et 100 000 euros d’amende. Condamnation qui a entraîné leur incarcération pour deux mois.

Dans la vidéo postée sur Youtube ce jeudi, ils évoquent notamment les conséquences sur la vie de leurs enfants, l’aîné alors âgé de 18 ans ayant dû stopper sa scolarité et sacrifier son bac pour prendre soin du plus jeune. «Il a dû apprendre à gérer nos emplois sur YouTube. Il a fallu qu’il apprenne à faire ce qu’on faisait», ajoutent-il, «ça a fait exploser notre vie».

Mais «aujourd'hui, notre famille est comme le Phoenix. Elle renaît de ses cendres», affirme la mère qui annonce leur retour sur YouTube.