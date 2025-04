Assassinat de Bobby Kennedy : la publication des photos de l'autopsie divise ses enfants

Les archives déclassifiées sur l’assassinat de Robert F. Kennedy, dit «Bobby», a entraîné samedi un différend entre deux de ses enfants, dont le ministre de la Santé de Donald Trump.

Environ 10.000 pages de documents relatifs à l'assassinat de Robert F. Kennedy en 1968, y compris des notes manuscrites de l'assassin, qui déclarait que le sénateur américain et candidat démocrate à la présidence «devait être éliminé» et reconnaissait une obsession de le tuer, ont été publiées.

Cette publication s'inscrit dans la continuité de la divulgation des archives du gouvernement américain ordonnée par Donald Trump après son entrée en fonction en janvier dernier. Parmi les documents dévoilés, des photos de l’autopsie ont entraîné ce samedi 19 avril un différend entre deux de ses enfants, dont le ministre de la Santé de Donald Trump.

L'une des filles de Bobby Kennedy, Kerry, a fait part samedi de sa «douleur». «C'était (déjà) dur d'être une petite fille de 8 ans qui a perdu son père aux mains d'un homme armé. C'était dur d'accepter cette violence. C'était dur d'imaginer ses derniers instants», a-t-elle écrit sur X avant d'expliquer que désormais se souvenir de son père «sera encore plus difficile, et ce d'une façon nouvelle et inimaginable». «Nous ne le verrons plus comme dans nos souvenirs. Ces photos choquantes, explicites, de son corps mutilé nous sauterons aux yeux», a-t-elle regretté.

It was hard to be an 8-year-old girl who lost her father to a man with a gun. It was hard to absorb that violence. It was hard to imagine what his final moments were like. It was hard knowing that anytime I watched a movie or show about the 1960s, I’d inevitably relive the worst… pic.twitter.com/75JrcieCOX

— Kerry Kennedy (@KerryKennedyRFK) April 19, 2025