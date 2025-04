«Chaque interaction me met mal à l'aise» : Robbie Williams évoque son anxiété sociale

Robbie Williams a partagé des détails sur son anxiété sociale, expliquant qu'elle déclenche son malaise chaque fois qu'il est approché par des fans pour des photos et des autographes.

Il revendique le droit à la tranquilité. Robbie Williams a révélé sur les les réseaux sociaux qu'il était effrayé par les interactions sociales et qu'il paniquait lorsqu'il était approché. «Chaque interaction – avec des inconnus ou même des personnes que je connais bien – me remplit d’inconfort… Chaque fois qu’un inconnu s’approche – et ce sont des inconnus – je panique.»

L'ancien Take That est revenu sur un événement survenu récemment, durant lequel il a été sollicité pour des photos. Il se trouvait dans un avion quand un fan lui a demandé s’il pouvait prendre une photo avec lui.

«J'ai expliqué que j'étais debout depuis 4h30, que j'avais dormi deux heures et que j'avais emmené quatre enfants à l'aéroport. Que j'ai des poches sous les yeux et que je suis anxieux. Je lui ai dit que si d’autres personnes venaient pour prendre une photo avec moi, mon anxiété monterait en flèche, car toute la cabine commencerait à se demander qui je suis.»

Robbie Williams, qui a par le passé confié avoir souffert de dépression et de dysmorphophobie, souhaite alerter les fans sur le fait que les célébrités ne peuvent pas être accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il a écrit qu'il ressentait néanmoins de la «gratitude» envers ceux qui lui disent qu'ils sont de véritables fans, en déclarant : «Ce n'est pas une plainte, c'est une question de contexte», a-t-il tenu à préciser.

Considérant que cela puisse rendre quelqu'un heureux, il promet qu'il continuera de faire de son mieux, dit-il, mais «je pense qu'il faut une mise en garde». «Je ne dis pas qu'il ne faut pas poser de questions. Vous pouvez. Ce que je dis, c'est : laissez les gens être eux-mêmes», a conclu la star qui a récemment révélé avoir souffert du scorbut après avoir suivi un régime drastique.