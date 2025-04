Colin Farrell : l'acteur explique pourquoi il place son fils, atteint du syndrome d'Angelman, dans un établissement de soins de longue durée

Colin Farrell a révélé, vendredi 18 avril, qu'il prévoyait de placer son fils adulte handicapé dans un établissement de soins de longue durée.

Une décision déchirante lourdement réfléchie. Cette semaine, l’acteur Colin Farrell a expliqué que son fils James allait être placé dans un établissement de soins de longue durée. Âgé de 21 ans, le jeune homme est atteint du syndrome d’Angelman.

Il s’agit d’une maladie génétique rare qui affecte principalement le système nerveux, et provoque un handicap physique et intellectuel grave. S'adressant au magazine Candis Colin Farrell, 48 ans, a déclaré : «C'est délicat, certains parents diront : ‘Je veux m'occuper de mon enfant moi-même’, et je respecte cela. Mais mon horreur serait… Et si j'avais une crise cardiaque demain, et que, Dieu m'en préserve, la mère de James, Kim, avait un accident de voiture et qu'elle était emportée aussi – et que James se retrouve alors seul ? Alors il est pupille de l'État et il va où ? On n'aurait pas notre mot à dire.»

L’acteur et son ancienne compagne espèrent «trouver un endroit qui nous plaît où il peut aller maintenant, pendant que nous sommes encore en vie et en bonne santé, où nous pouvons aller lui rendre visite et où nous pouvons l'emmener parfois». «Nous voulons qu'il trouve un endroit où il puisse avoir une vie pleine et heureuse, où il se sente connecté», a ajouté Colin Farrell.

Erreur de diagnostic

Colin Farrell partage son fils James avec son ex, Kim Bordenave, avec qui il a eu une relation de 2001 à 2003. L’acteur avait précédemment expliqué que leur garçon avait été diagnostiqué à tort comme souffrant de paralysie cérébrale car les deux affections présentent des symptômes similaires.

Il avait déclaré à People que lorsque son fils était bébé, «il ne pouvait pas s'asseoir. Il ne rampait pas. Je crois qu'il avait un an et demi quand nous l'avons emmené pour un examen approfondi, et on lui a diagnostiqué une paralysie cérébrale. Un diagnostic erroné courant.»

L’acteur a révélé que, alors que James n'avait que 2 ans et demi, un neurologue pédiatrique a finalement suggéré de lui faire subir un test de dépistage du syndrome d'Angelman. Se souvenant du moment où il a reçu le diagnostic, il a déclaré : «Je me souviens que les deux premières questions que j'ai posées étaient : «Quelle est l'espérance de vie et quelle est l'intensité de la douleur ? Et le médecin a dit : 'L'espérance de vie, pour autant que nous puissions le dire, est la même pour vous et pour moi, et la douleur, non.'» Colin Farrell a expliqué : «L'une des caractéristiques du syndrome d'Angelman est l'éclat de rire. Le médecin a constaté que James riait beaucoup et faisait ce mouvement [il agite les mains]».

Le syndrome d'Angelman se caractérise également par des crises d'épilepsie, qui, selon Colin Farrell sont «l'une des choses avec lesquelles les parents ont beaucoup de mal». Il a ajouté : «Heureusement, James n'a pas eu de crise d'épilepsie depuis dix ou onze ans, mais j'ai été à l'arrière des ambulances, j'ai été à l'hôpital avec lui. «Je lui ai administré du Diastat [un sédatif] par voie rectale pour le sortir d'une crise qui a duré plus de trois minutes. Trouver la bonne dose de médicament sans effets indésirables… c'est très délicat.»

Peu de temps avant que James ne soit âgé de 18 ans, Colin Farrell et Kim Bordenave avaient déposé une demande de tutelle à son égard, soulignant qu'il avait encore besoin d'aide pour des tâches comme s'habiller et préparer les repas.

«Les amours de sa vie»

Comme le rappelle le Daily Mail, l’acteur avait parlé du diagnostic de son fils pour la première fois aux Jeux olympiques de 2007 à Shanghai, en Chine. A propos de James il avait confié : «Il a enrichi ma vie… mais je ne veux pas minimiser les épreuves que traversent tant de familles ; la peur, la consternation, la frustration et la douleur… Lorsque vous êtes parent d’un enfant ayant des besoins particuliers, il est important de sentir que vous n’êtes pas seul.»

En 2024, l'acteur a donc lancé la Fondation Colin-Farrell en l'honneur de son fils. Cette dernière vise à collecter des fonds pour les enfants adultes souffrant de déficiences intellectuelles. Colin Farrell est par ailleurs le père d’un autre garçon, Henry Tadeusz, 15 ans, qu’il a eu avec l'actrice polonaise Alicja Bachleda-Curus, avec qui il est sorti entre 2008 et 2010.

En rendant hommage à ses fils aux Golden Globes pour son rôle dans le film «Les Banshees d'Inisherin», il les a appelés les «amours de sa vie». Il a aussi confié par le passé que c’est à James qu’il devait sa sobriété. Il avait qualifié sa paternité «plus grand triomphe».