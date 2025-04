L'actrice de «The Crown», Olivia Williams, parle de la très préjudiciable errance médicale dont elle a été victime avant son diagnostic de cancer

L’actrice Olivia Williams («The Crown») a révélé qu'elle avait été mal diagnostiquée pendant des années avant qu'un médecin ne découvre une tumeur localisée au niveau de son pancréas. Une découverte trop tardive qui a laissé le temps au cancer de se propager.

Elle veut tout faire pour que plus personne n'ait à vivre son cauchemar. L'actrice de «The Crown» a confié cette semaine au journal britannique The Times avoir attendu quatre ans avant que ne soit diagnostiqué son cancer du pancréas en 2018. À cause de ces années d'errance médicale, «je ne serai jamais 'sans cancer'», a-t-elle déploré.

Aujourd’hui âgée de 56 ans, l’actrice a expliqué avoir souffert de douleurs aux membres, de fatigue et de diarrhée chronique au cours de cette période et avoir pour cela consulté dix médecins dans trois pays différents à la recherche de réponses. Elle a confié qu'on lui avait diagnostiqué à tort des maladies aussi diverses que le lupus, le syndrome du côlon irritable, la péri-ménopause, ou même un problème psychiatrique, jusqu'à ce qu'un médecin de Los Angeles découvre un VIPome, une tumeur rare localisée au niveau de son pancréas.

«Si quelqu'un m'avait bien diagnostiquée au cours des quatre années où j'ai dit que j'étais malade, quand on m'a dit que j'étais ménopausée ou que j'avais le syndrome du côlon irritable ou que j'étais folle — j’utilise ce mot à dessein parce qu'un médecin m'a orientée vers une évaluation psychiatrique — alors une seule opération aurait pu tout régler et je pourrais me décrire comme sans cancer, ce que je ne pourrai jamais être maintenant», a-t-elle déclaré au Times.

Jeu du chat et de la souris avec les métastases

L'actrice de «Sixième Sens» a expliqué qu'au moment où les médecins avaient retiré la tumeur, elle s'était déjà propagée à son foie, «ce qui, comme le sait toute personne impliquée dans la vie du cancer, est la pire nouvelle». Olivia Williams a expliqué qu'elle se fait désormais «électrocuter» par ablation par micro-ondes pour traiter les cellules cancéreuses métastasées récurrentes dans son corps. «Nous jouons au chat et à la souris à chaque apparition», a-t-elle dit.

«On a découvert de nouvelles métastases juste avant Noël ou en plein milieu des vacances d'été. Puis, pendant trois années consécutives, elles ont commencé à apparaître trop près des gros vaisseaux sanguins pour être éliminées. Il y a eu une période où on les regardait grandir, ce qui est une sensation horrible.»

Un combat d'utilité publique

L’actrice qui interprète Camilla dans «The Crown» milite désormais pour des méthodes de détection précoce accessibles, afin que d'autres ne vivent pas ce qu'elle vit. Elle soutient l’association caritative Pancreatic Cancer UK et milite pour récolter des fonds. «Le délai moyen entre le diagnostic et le décès [pour un cancer du pancréas] est de trois mois, et ce chiffre n'a pas progressé depuis cinquante ans», a-t-elle expliqué. «Une personne atteinte de mon cancer doit consulter en moyenne 11 fois son médecin généraliste pour obtenir un diagnostic. Pour moi, c'était probablement 21 fois.»

«Parce que c'est si rapide et si choquant, les gens ont tendance à comparer la perte d'un être cher à cause de ce cancer à un accident de voiture», a-t-elle poursuivi. «Ce qui pourrait changer la donne, c'est une détection précoce grâce à un test aussi simple que de respirer dans un sac chez votre médecin généraliste. Nous sommes très proches, il ne reste plus qu'à franchir le pas.»