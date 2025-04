Le roi Charles et la reine Camilla rejoindront d'autres membres de la famille royale à la messe du dimanche de Pâques

Le roi Charles III et la reine Camilla doivent assister à la messe de Pâques au château de Windsor ce dimanche 20 avril, entourés de membres de la famille royale.

La venue de Charles III le dimanche de Pâques l'année passée était sa première apparition publique majeure après son diagnostic de cancer. Il avait été applaudi par la foule alors qu'il saluait les sympathisants qui l'exhortaient à «continuer à être fort».

Ce dimanche matin, le souverain et son épouse, la reine Camilla, se rendront à la messe dominicale de la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Les membres de la famille royale profiteront ensuite d’un déjeuner de Pâques ensemble.

L'ancien chef royal Darren McGrady avait précédemment expliqué au magazine OK! les plats traditionnellement proposés à cette occasion, à savoir un agneau rôti, symbole chrétien de l'«agneau sacrificiel» mentionné dans l'Ancien Testament.

Cette semaine, dans son message annuel du Jeudi Saint, le roi Charles III a souhaité des fêtes de «Pâques bénies et paisibles». « L’une des énigmes de notre humanité est de savoir comment nous sommes capables à la fois d’une grande cruauté et d’une grande gentillesse, a écrit le monarque.



«Ce paradoxe de la vie humaine traverse l’histoire de Pâques et les scènes qui se présentent chaque jour à nos yeux : à un moment, des images terribles de souffrance humaine et, à un autre, des actes héroïques dans des pays déchirés par la guerre où des humanitaires de toutes sortes risquent leur propre vie pour protéger la vie des autres. Il y a quelques semaines, j’ai rencontré de nombreuses personnes de ce genre lors d’une réception au palais de Buckingham et j’ai ressenti un profond sentiment d’admiration pour leur résilience, leur courage et leur compassion», a poursuivi le roi.

Kate et William absents ?

La princesse Kate et le Prince William ne devraient, selon le Mirror et Hello!, pas assister à la traditionnelle cérémonie de Pâques au château de Windsor ce dimanche.

Au lieu de cela, le couple royal, qui avait manqué la cérémonie de l'année dernière car la princesse Kate suivait un traitement contre le cancer, devrait célébrer Pâques avec ses enfants le prince George, 11 ans, la princesse Charlotte, 9 ans, et le prince Louis, 6 ans, à Norfolk.

Une source proche de la famille a déclaré au Mirror : «Ils choisissent de passer du temps ensemble en famille avant que les enfants ne retournent à l'école.»