Britney Spears : le clin d'œil surprenant de la chanteuse à son ex-compagnon Justin Timberlake, deux ans après avoir révélé qu’il l’avait poussée à avorter

Britney Spears a fait un clin d'œil surprenant à son ex-compagnon Justin Timberlake sur les réseaux sociaux ce week-end, près de deux ans après sa révélation choc concernant son avortement.

Un brin nostalgique ? Après des révélations chocs dans ses mémoires «The Woman In Me» (2023) concernant sa relation tumultueuse passée avec Justin Timberlake, Britney Spears a publié une vidéo d'une session shopping au Mexique avec le tube «Carry Out» de Timbaland et son ex-compagnon en arrière-plan sur Instagram.

Toutefois, la chanteuse l'a rapidement supprimé de son compte peu de temps après.

| For the second day in a row, Britney Spears uses Justin Timberlake’s “Carry Out” in new Instagram Reel. pic.twitter.com/gFhDIB7ghT

— Justin Timberlake Info (@infojtimberlake) April 20, 2025