«Gardez votre nouvel Harry Potter» : Nicola Coughlan, star de «Bridgerton», répond aux attaques transphobes de J.K. Rowling

Nicola Coughlan est la dernière célébrité à s'opposer aux opinions anti-transgenres de J.K. Rowling, l'auteure de la saga littéraire «Harry Potter».

Une réponse cinglante. J.K. Rowling, auteure des livres à l'origine de la franchise «Harry Potter», s'est réjouie de la décision de la Cour suprême du Royaume-Uni de ne pas reconnaître légalement les femmes transgenres comme des femmes.

En réaction, Nicola Coughlan, star de la troisième saison de «La Chronique des Bridgerton», s'en est prise à la nouvelle série en développement sur l'apprenti sorcier.

Des soutiens de taille

Après avoir republié un article intitulé «J.K. Rowling tombe encore plus bas» du média The Cut, l'actrice a écrit en légende : «Gardez votre nouvel «Harry Potter», les gars. Je n'y toucherai pas, même avec un bâton de 3 mètres».

«Voir une communauté déjà marginalisée être encore plus attaquée, et attaquée en droit, est écœurant et dégoûtant, et voir les gens célébrer cela est encore plus écœurant et révoltant. C’est le moment de prendre la parole et de faire entendre votre voix. Faites savoir à vos amis trans, non binaires et à la communauté en général que vous êtes là pour eux et que vous continuerez à vous battre pour eux», a-t-elle ensuite déclaré dans une vidéo publiée sur Instagram.

En outre, elle a indiqué qu'elle verserait une somme équivalente aux dons faits à l'association caritative transgenre «Not a Phase».

J.K. Rowling aurait versé 70.000 livres sterling (environ 82.000 euros) à «For Women Scotland», le groupe de campagne féministe et anti-transgenres qui s'est battue pendant sept ans pour que la plus haute juridiction du Royaume-Uni statue que la définition d'une femme dans la législation faisait référence au «sexe biologique».

«Elles ont protégé les droits des femmes et des filles à travers le Royaume-Uni»

Par conséquent, les femmes transgenres titulaires de certificats de reconnaissance de genre ne sont pas protégées contre la discrimination en tant que femmes en vertu de la loi britannique sur l'égalité.

L'auteure a notamment jubilé sur X, déclarant : «Il a fallu trois Écossaises extraordinaires et tenaces, soutenues par une armée, pour que cette affaire soit entendue par la Cour suprême et, en gagnant, elles ont protégé les droits des femmes et des filles à travers le Royaume-Uni. @ForWomenScot, je suis si fier de te connaître».

It took three extraordinary, tenacious Scottish women with an army behind them to get this case heard by the Supreme Court and, in winning, they’ve protected the rights of women and girls across the UK. @ForWomenScot, I’m so proud to know you https://t.co/JEvcScVVGS — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 16, 2025

«J'adore quand un plan se déroule comme prévu #CourSuprême #DroitsDesFemmes», a-t-elle ensuite écrit sur X, accompagnée d'une photo d'elle au bord de la plage, un verre et un cigare à la main.

J.K. Rowling a ensuite qualifié cette décision de «TERF VE Day» faisant un parallèle entre le Jour de la Victoire en Europe, marquant la fin officielle de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation nazie en Europe, et son étiquette de «TERF», féministe radicale excluant les personnes transgenres.

Le parti pris de la chaîne HBO

Depuis 2019, elle est critiquée pour ses positions sur l'identité de genre, jugées discriminatoires envers les personnes transgenres. Ses déclarations suggèrent notamment que la transition de genre menacerait son identité de femme.

Productrice exécutive de la nouvelle série «Harry Potter» en développement par HBO, elle avait été défendue par la chaîne en novembre dernier. «Nous sommes fiers de raconter une fois de plus l'histoire d'Harry Potter - les livres réconfortants qui parlent du pouvoir de l'amitié, de la détermination et de l'acceptation», avait déclaré un représentant dans un communiqué.

«J.K. Rowling a le droit d'exprimer ses opinions personnelles. Nous resterons concentrés sur le développement de la nouvelle série, qui ne pourra que bénéficier de son implication», avait-il ajouté.

Ces dernières années, J.K. Rowling a été critiqué par plusieurs acteurs principaux de la saga «Harry Potter», notamment Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, après ses propos controversés sur la communauté transgenre en 2020.