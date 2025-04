«Il est toute ma vie» : Rachel Zegler, star du film «Blanche-Neige», lance un appel à l'aide pour son chien malade

Rachel Zegler a demandé l'aide des internautes sur les réseaux sociaux pour son chiot, Lenny, qui luttait contre une maladie mystérieuse.

Plus de peur que de mal. Sur Instagram, Rachel Zegler, la comédienne controversée de «Blanche-Neige», a lancé un appel à l'aide dimanche pour son chien Lenny qui était souffrant. «Okay, je me tourne vers Instagram uniquement parce que tout le reste était une impasse», a-t-elle écrit en story.

L'actrice a révélé que son golden doodle miniature souffrait de «diarrhée folle et d'une perte d'appétit». Malgré deux visites chez le vétérinaire et un régime de poulet et de riz pour apaiser son système digestif, rien ne semblait l'aider. «Nous essayons maintenant un stimulant pour l'appétit et un antidiarrhéique pour tenter de le faire manger et calmer son estomac. Il n'a jamais été dans cet état auparavant, alors je suis vraiment très stressée», a poursuivi la star.

Instagram / Rachel Zegler

Une inflammation du côlon

Rachel Zegler a observé que Lenny avait une énergie normale, il est joueur et personne n'a détecté de masse dans son abdomen. «Nous buvons de l'eau et, par ailleurs, tout semble aller bien. Malheureusement, cela arrive 48 heures avant notre traversée de l'océan. N'importe quoi serait utile», a-t-elle ajouté à ses 2,5 millions d'abonnés.

Elle a ensuite déclaré qu'elle en avait assez que les vétérinaires lui disent «d'attendre pendant qu'il est littéralement dans un tel inconfort». «Je vais m'arracher les cheveux. Cela dit, je suis très reconnaissante envers tous ceux qui ont aidé le petit Lenny jusqu'à présent. C'est tellement frustrant», a-t-elle confié.

Deux heures plus tard, la comédienne a révélé qu'ils se rendaient aux urgences pour passer une «échographie du tractus gastro-intestinal, des analyses de sang et recevoir des médicaments intraveineux contre les nausées». Elle a précisé que : «Le bébé est toujours d'excellente humeur. Il remue la queue, est alerte et veut rencontrer tout le monde. Malheureusement, il ne semble toujours pas s'intéresser à la nourriture, mais il boit de l'eau !».

Après le voyage aux urgences, les vétérinaires ont découvert que Lenny souffrait d'une «colite, qui n'est qu'une inflammation du côlon». «Pour l’instant, ils ne peuvent pas faire grand-chose. C’est un petit garçon extraordinaire, plein de courage, qui reçoit des fluides et des médicaments par cathéter. Encore une fois, merci d’aimer mon bébé autant que moi», a-t-elle expliqué.

«La vie est plus belle avec toi»

La star de «Hunger Games» a remercié ses fans une dernière fois, concluant : «Un grand merci à tous ceux qui nous ont donné des conseils et des recommandations utiles. Je suis heureuse de vous annoncer que Lenny va très bien !!!!! Les médicaments intraveineux ont certainement aidé à stabiliser son système et il a recommencé à vouloir manger, ce qui était ma plus grande préoccupation. Ce chien est toute ma vie et la simple idée qu'il se sente moins bien me détruit - il est réconfortant de lire que je ne suis pas seule à ressentir cela grâce à tous vos messages utiles».

Instagram / Rachel Zegler

Rachel Zegler a nommé son chien d'après le compositeur Leonard Bernstein, qui a écrit la musique de la production scénique originale de «West Side Story». Elle avait notamment été choisie par Steven Spielberg pour interpréter le rôle mythique de Maria dans la comédie musicale au cinéma en 2021.

Le mois dernier, elle a célébré le deuxième anniversaire de son chiot, qui est arrivé à une époque où elle avait «désespérément besoin d'amour sans conditions ni appréhensions», déclarant en légende d'un carrousel de photos : «Joyeux 2e anniversaire, mon cher Lenny. La vie est plus belle avec toi».

Lenny est resté aux côtés de sa maîtresse dans les bons comme dans les mauvais moments, y compris lors de l'échec au box-office de son dernier film, «Blanche-Neige». Disney devrait enregistrer une perte de 115 millions de dollars sur ce remake après avoir été confronté à une vague de boycott en ligne envers Rachel Zegler et sa co-star Gal Gadot, en raison de leurs opinions politiques divergentes.