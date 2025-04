«J'ai eu la chance de le connaître» : le réalisateur Martin Scorsese réagit au décès du pape François

Après le décès du pape François, ce lundi 21 avril, une pluie d'hommages est tombée. Responsables religieux, personnalités politiques, mais également artistes ont tenu à parler de la personnalité du Saint-Père. Parmi eux, le réalisateur Martin Scorsese, qui avait rencontré l'homme d'Église à plusieurs reprises.

L'hommage d'un habitué du Vatican. Alors que le pape François s'est éteint, ce lundi 21 avril, à l'âge de 88 ans, le réalisateur américain Martin Scorsese a tenu à mettre en lumière les accomplissements de Jorge Mario Bergoglio, qu'il avait rencontré en mai 2023.

«Il était un être humain remarquable. Il reconnaissait ses propres faiblesses. Il rayonnait de sagesse. Il rayonnait de bonté. Il avait un engagement inébranlable envers le bien. Il savait au plus profond de son âme que l'ignorance était un fléau terrible pour l'humanité, alors il n'a jamais cessé d'apprendre et il n'a jamais cessé d'éclairer les autres. Il a embrassé, prêché et pratiqué le pardon, un pardon universel et constant», a partagé le cinéaste dans un communiqué transmis au magazine américain Variety.

«J'ai eu la chance de le connaître»

La fascination pour la chrétienté occupe une place importante dans la filmographie de Martin Scorsese. Dans l'adaptation d'un roman de Nikos Kazantzákis, «La dernière tentation du Christ», sorti en salles en 1988, le réalisateur livrait au grand public «sa» version de Jésus.

Si de son côté, l'écrivain grec fut excommunié par l'Église orthodoxe pour sa version jugée «blasphématrice» du Fils de Dieu, le cinéaste, lui, dut faire face aux diatribes des catholiques conservateurs. Le cinéma Saint-Michel à Paris fut même incendié durant la projection du long-métrage, dans un attentat qui avait blessé quatorze personnes.

Une tragédie qui n'avait en rien ébranlé la dilection de Martin Scorsese pour le Christ, et qui avait même poussé le réalisateur à passer les frontières italiennes en mai 2023 pour participer à une conférence sur «L'esthétique globale de l'imaginaire catholique» au Vatican.

Un déplacement qui avait permis au réalisateur des «Affranchis» de rencontrer le pape François lors d'une audience privée. Un souvenir demeuré depuis immuable dans la mémoire de l'homme d'origine sicilienne : «J'ai eu la chance de le connaître. Sa présence et sa chaleur me manqueront. La perte pour le monde est immense, mais il a laissé une lumière derrière lui, et elle ne pourra jamais s'éteindre».

Martin Scorsese avait d'ailleurs profité de cette rencontre pour dévoiler le sujet de l'un de ses prochains films. «J'ai répondu à l'appel du pape aux artistes de la seule manière que je connaisse : en imaginant et en écrivant un scénario pour un film sur Jésus. Et je suis sur le point de commencer à le faire», avait-il expliqué.

Dans «The Life of Jesus», adaptation d'un roman de l'écrivain japonais Shūsaku Endō, le réalisateur met à nouveau au premier plan le Fils de Dieu, dans un long-métrage qui devait se financer sans l'aide des studios, et dont le tournage prévu en Égypte et en Israël avait été reporté au vu des nombreux conflits dans la région.

Au casting pour incarner le Christ, les rumeurs attestent d'un retour de l'acteur Andrew Garfield («Spider-Man»), qui interprétait déjà Rodrigues, un missionnaire portugais tenté par le martyre dans le film «Silence» du réalisateur américain.

Le nom de Martin Scorsese a donc rejoint la liste des nombreuses personnalités qui ont rendu hommage au pape François, rejoignant les rangs de Whoopi Goldberg, Russell Crowe, Antonio Banderas, Jimmy Fallon, Sylvester Stallone et bien d'autres.