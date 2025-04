«Mon rôle n'est pas de plaire au président des États-Unis» : George Clooney répond au tacle de Donald Trump

Alors que Donald Trump avait clamé que George Clooney n'était «pas un vrai acteur de cinéma», la coqueluche d'Hollywood a tenu à réagir.

C'est un peu fort de café. L'égérie Nespresso, et avant-tout comédien George Clooney, a réagi aux critiques de Donald Trump lors d'une interview accordée à la matinale américaine de CBS. Après des propos de la part du président américain le qualifiant de «faux acteur de cinéma», le chouchou de ces dames a tenu à remettre les choses au clair.

«Je m'en fiche», a déclaré l'acteur oscarisé. «Je connais Donald Trump depuis longtemps. Mon travail n'est pas de plaire au président des États-Unis. Mon travail est d'essayer de dire la vérité quand je peux et quand j'en ai l'occasion. Je suis bien conscient que cela ne plaira pas aux gens. On critiquera cela. Elon Musk a donné son avis [sur moi]. C'est leur droit. Et j'ai le droit de dire le contraire», a ajouté George Clooney.

«Il s'en est pris à Joe l'escroc comme le rat qu'il est»

Alors que la course à la présidentielle battait son plein, l'acteur George Clooney avait publié une tribune dans le New York Times, dans laquelle il exhortait Joe Biden à démissionner de son poste de candidat des démocrates. Le comédien de 63 ans avait précisé que le 46ᵉ président des États-Unis avait déjà sauvé la démocratie, et qu'il pourrait le faire à nouveau en se retirant et en offrant aux démocrates une meilleure chance de battre Donald Trump, compte tenu de son âge avancé.

Une pique qui n'avait, à l'époque, pas plus à l'actuel locataire de la Maison Blanche. Le président républicain avait réagi dans un message au vitriol publié sur la plateforme Truth Social : «Et voilà que George Clooney, un faux acteur de cinéma qui n'a jamais été près de faire un grand film, entre en scène». «Il s'en est pris à Joe l'escroc comme le rat qu'il est», avait ajouté Donald Trump.

Peu après cette publication, l'acteur révélé dans la série «Urgences» était apparu dans le «Jimmy Kimmel Live !». Le présentateur avait alors lu, à voix haute, une citation du président américain demandant à George Clooney de se retirer de la politique. Le comédien avait simplement répliqué : «Je le ferai s'il le fait. C'est un compromis que je pourrais accepter», sous les applaudissements du public présent sur le plateau de tournage.

«oui, même George Clooney a le trac»

Quarante ans après ses débuts à Broadway, George Clooney a récemment retrouvé les planches pour la pièce «Good Night, And Good Luck», jouée jusqu'au 8 juin à New York. Une adaptation du long-métrage de l'acteur, sorti en 2005, et revenant sur l'âge d'or du journalisme, à l'époque où «Edward R. Murrow, le présentateur du journal télévisé de CBS, et le producteur Fred Friendly contribuèrent à la chute du sénateur Joseph McCarthy, à l'origine de la tristement célèbre chasse aux sorcières», précise le synopsis du long-métrage.

Une coïncidence pour celui qui a milité contre l'accession au pouvoir de Donald Trump, adepte de la célèbre phrase «Fake news!» ? Quoi qu'il en soit, le théâtre américain n'avait pas accueilli George Clooney sur scène depuis 1986. Un retour devant le quatrième mur qui a rendu nerveux celui qui a tourné avec les plus grands : «Je n'ai pas joué au théâtre depuis 40 ans, donc c'est un peu terrifiant. Oui, même George Clooney a le trac», a partagé l'acteur au journal britannique The Guardian.

Si la passe d'armes entre George Clooney et Donald Trump a fait couler beaucoup d'encre, l'acteur n'est pas un habitué des désaccords dans sa vie privée. L'acteur d'«Ocean's Eleven» est revenu sur son quotidien avec sa femme Amal, spécialiste du droit international. «On ne s'est jamais disputés... Et c'est toujours le cas ! Je vous jure, on en est rendus à essayer de trouver des sujets de dispute !», a partagé l'un des proches amis de Brad Pitt.