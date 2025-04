Kate Middleton partage une adorable photo du prince Louis à l'occasion de son septième anniversaire, et rompt avec la tradition

Alors que le prince Louis souffle sa 7ème bougie ce mercredi 23 avril, Kate Middleton et le prince William ont partagé une adorable photo du petit garçon. Un nouveau portrait inédit qui rompt avec la tradition, et où un détail n'a pas manqué de faire réagir les internautes.

Sept ans, et (presque) toutes ses dents ! A l'occasion du 7ème anniversaire du prince Louis, le fils cadet de Kate et William a eu droit à son moment de gloire. Un portrait diffusé par le couple royal, où l'on y aperçoit le garçon avec quelques dents de lait en moins.

Le plus jeune des trois enfants du couple formé par le prince et la princesse de Galles entre donc dans l'âge de raison, et s'il semble gagner en maturité, il a visiblement laissé derrière lui quelques incisives. Assis dans un cadre bucolique, le petit frère de George et Charlotte affiche une pose plus sage que celles qu'on lui connaissait, où les pleurs et les cris étaient souvent immortalisés lors des apparitions publiques de la famille royale.

Wishing Prince Louis a very Happy 7th Birthday!



Josh Shinner pic.twitter.com/0qvHq5M6gJ — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 23, 2025

Habillé d'une chemise à carreaux, et d'un pull vert rappelant la campagne en arrière plan, le prince Louis a délaissé ses habituels shorts pour un jean. Un look passe-partout, pas à l'image de celui qui trône en quatrième position dans l'ordre de succession britannique. Coqueluche des photographes, le jeune garçon ne manque jamais une occasion de se faire remarquer et de divertir le public avec des grimaces en tous genres, que ce soit au balcon du palais de Buckingham pour la cérémonie Trooping the Colour, ou sur le chemin de la messe de Noël.

Une photo qui brise la tradition

En guide de légende pour accompagner cet adorable souvenir, un message simple de la part du coupe royal pour célébrer ce jour si spécial. «Nous souhaitons au prince Louis un très joyeux 7ème anniversaire !», ont partagé Kate et William sur leur compte X.

Un portrait qui rompt avec deux traditions chères à la princesse de Galles, puisqu'elle a été partagée sur les réseaux sociaux ce mercredi, dans la matinée. Les années précédentes, les photos de la progéniture royale étaient publiée dès minuit. Autre particularité, pour la première fois depuis la naissance de leur fils aîné George, ce n'est pas Kate Middleton qui est derrière l'objectif pour cette photographie d'anniversaire.

Celle qui a dû faire face au cancer a confié la tâche à Josh Shinner, un photographe spécialisé dans les portraits et ayant déjà collaboré avec la famille royale d'Angleterre à l'occasion de la carte de voeux de Noël 2023. Une photographie en noir et blanc sur laquelle le couple et leurs trois enfants posaient en chemise blanc et en jean, mais critiquée pour ses nombreuses retouches.

Le couple royal fêtera d'ailleurs très bientôt leur anniversaire de mariage. Le 29 avril 2011, Kate Middleton épousait le prince William, dix ans après leur rencontre à l'université de Saint Andrew. Le prince et la princesse de Galles ont ensuite accueilli leurs trois enfants, Georges, Charlotte et Louis.