La femme qui a accusé Jay-Z de viol demande le rejet de la plainte pour diffamation intentée contre elle

La femme ayant accusé Jay-Z de viol, en 2000, a demandé le rejet de la poursuite en diffamation déposée par le rappeur contre elle.

Une nouvelle saga judiciaire. Poursuivie en diffamation par Jay-Z, le mois dernier, son ancienne accusatrice a déposé, ce mardi 22 avril, une requête visant à rejeter la plainte du rappeur, selon les informations du média People. Elle avait affirmé qu'il l'avait violée lors d'une after party des MTV Video Music Awards, avec Sean «Diddy» Combs, alors qu'elle avait 13 ans.

Ses avocats ont argumenté que la plainte du musicien, de son vrai nom Shawn Corey Carter, pour poursuite abusive, manque de fondement, puisqu'il prétend que «le procès [...] a été initié et poursuivi pour des raisons malveillantes, et non pas qu'une procédure ait été utilisée de manière abusive».

L'accusation de complot civil devrait également être rejetée pour la défense de l'accusatrice anonyme, qui «a démontré qu'en tant qu'avocats, ils ne sont pas responsables de complot civil dans ce contexte». «Une conspiration, nécessitant plus d'une partie, [elle] ne peut pas être tenue pour seule responsable», peut-on lire.

L'ex-plaignante a soutenu que les allégations dans sa plainte et ses déclarations aux médias, dont une interview accordée à NBC, sont «totalement protégées» par la loi californienne. Ainsi, ces éléments ne pourraient pas servir de fondement à une action en diffamation.

D'après la requête, Jay-Z n'aurait pas subi de préjudice dû à d'éventuelles déclarations potentiellement diffamatoires, selon ses propres arguments dans sa plainte. Il a notamment indiqué qu'un article de NBC News «réfutait » les allégations de l'accusatrice et prétendu qu'«aucune personne raisonnable» n'aurait cru qu'il l'avait agressé sexuellement.

Une plainte abandonnée en février

Malgré le retrait volontaire de la plainte de la jeune femme, en février, l'artiste a riposté un mois plus tard en l'attaquant, elle et son équipe juridique, Tony Buzbee et David Fortney. Il les a notamment accusés de poursuites abusives, d'abus de procédure et de complot civil. En outre, il a également poursuivi l'accusatrice, séparément, pour diffamation.

Les accusations initiales de viol, qualifiées de «fausses» et «malveillantes», auraient été «stratégiquement et tactiquement calculées» pour tenter de l'extorquer. Ces allégations lui auraient causé de graves préjudices, notamment une atteinte à sa réputation personnelle et professionnelle, des dommages à son entreprise Roc Nation, entraînant plus de 20 millions de dollars de pertes, un préjudice émotionnel, de l'humiliation et du harcèlement. En réponse, Jay-Z réclame des dommages et intérêts.

Son avocat, Alex Spiro, avait déjà évoqué la décision dans «Good Morning America» en mars, déclarant : «La vérité devait éclater au grand jour. On ne peut pas permettre à cette personne de se dérober à la réalité : il s'agissait d'une fausse accusation [...] C'est un mensonge, et la seule raison pour laquelle M. Carter est impliqué dans cette affaire, c'est parce qu'elle a été poussée à l'impliquer, poussée à l'inclure par un avocat».

Tony Buzbee a déposé une demande de rejet de la plainte du rappeur, affirmant avoir conclu un accord que Jay-Z aurait ensuite rompu. L'équipe de ce dernier a soutenu à TMZ que cette allégation était fausse.