«Nous sommes très proches» : Joshua Jackson évoque sa relation avec Katie Holmes, son ex-compagne et co-star dans la série «Dawson»

Ex-partenaires à la vie comme à l'écran, dans la célèbre série télévisée «Dawson», Joshua Jackson et Katie Holmes semblent avoir gardé des liens étroits malgré le temps passé.

Dans le podcast «Dinner's on Me» ce mardi, Joshua Jackson est revenu sur sa relation avec Katie Holmes, son ex-petite amie et co-star dans le feuilleton à succès «Dawson».

Le comédien a notamment évoqué la manière dont le casting a soutenu leur ancien partenaire James Van Der Beek après la révélation de son cancer colorectal l'année dernière.

«Busy [Philipps] et Michelle [Williams] sont très, très proches. Et Katie et moi sommes très proches. Ce n'est pas un appel quotidien. Parfois, ce n'est pas un appel hebdomadaire, mensuel ou même semestriel. Mais quand on est ensemble, A, on se dit toujours : "Je sais, tu sais"», a-t-il déclaré.

Le comédien a poursuivi : «Et B, il y a ces moments importants dans la vie, où… à part ton mari, tu n'as probablement aucune autre personne dans ta vie qui t'est aussi destinée, parce que vous avez dû traverser des moments bons et mauvais, des moments heureux et et les disputes, et "ne me parle pas" et "je t'aime"».

«On a tous pris des chemins différents»

Katie Holmes et Joshua Jackson, qui incarnaient respectivement Joey Potter et Pacey Witter dans la série, sont sortis ensemble durant le tournage. Bien qu'ils soient restés ensemble entre 1998 et 1999, ils ont continué à travailler ensemble jusqu'à la fin de la série en 2003 après six saisons.

joshua jackson and katie holmes on set of the dawson's creek pilot <3 pic.twitter.com/o5rwkTozGV — best of pacey & joey (@dailypaceyjoey) January 14, 2023

Le mois dernier, James Van Der Beek s'était confié sur ses retrouvailles avec ses anciennes co-stars des années après la fin de la diffusion du feuilleton, dans le podcast «Whine Down».

«On a tous pris des chemins différents et on ne s'est plus parlé pendant des années, on vivait nos vies et on faisait nos trucs. Et puis, on a renoué et on s'est dit : "Oh, waouh, j'adore ce que tu es devenu», a-t-il déclaré.

«J'ai pris contact avec eux récemment et c'était vraiment agréable. C'était vraiment formidable de discuter avec eux, de redécouvrir qui ils étaient aujourd'hui, après tant d'années, et de partager cette expérience d'autrefois. C'est un vrai plaisir de les revoir à chaque fois», a conclu l'acteur.