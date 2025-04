«Personne n'a décroché son téléphone» : Meghan Markle a tenté de joindre Beyoncé et Taylor Swift pour son podcast, sans succès

Alors qu'elle a lancé son podcast «Confessions of a Female Founder» le 8 avril dernier, la duchesse de Sussex Meghan Markle aurait tenté d'inviter à sa table des célébrités comme Beyoncé ou Taylor Swift, sans succès.

Le téléphone pleure. C'est en tout cas ce qu'ont confié des proches de Meghan Markle, reconvertie en animatrice pour son podcast sur l'émancipation des femmes. Un projet déjà en crise après la diffusion de trois épisodes seulement.

«Personne ne décroche le téléphone», a affirmé une source proche de la production au média britannique TheDailyMail. «Il n'y a pas de Taylor Swift. Pas de Beyoncé. Pas même une Hailey Bieber. Et quand on veut promouvoir l'émancipation des femmes, c'est un problème», a ajouté l'informateur.

«Elle n'est pas contente de son manque de succès»

Entre confessions sur l'entreprenariat, anecdotes au sujet de sa vie privée et de celle de son invitée, Meghan Markle fait de la place des femmes dans la société un thème central de ses premiers épisodes. Mais la gloire n'est visiblement plus au rendez-vous pour celle qui a épousé le Prince Harry en 2018.

«Le fait de ne pas parvenir à avoir de grandes célébrités en dit long sur son pouvoir d'attraction. Elle n'est pas contente de son manque de succès», a ajouté la personne interviewée par le quotidien anglais.

Des appels discrètement ignorés

Le premier épisode de son podcast «Confessions of a female founder» donne le ton : l'ancienne actrice de «Suits» y reçoit pour quarante-cinq minutes de discussions Whitney Wolfe Herd, fondatrice de l'application de rencontres Bumble. Autour de la table, les sujets autour de l'entreprenariat fusent, puis naissent les conversations sur le sexisme, le harcèlement, la médiatisation... Une recette que Meghan Markle réutilise pour ses deux autres épisodes, où seul un ingrédient change : l'invitée. D'abord Reshma Saujani, fondatrice de «Girls Who Code», une organisation visant à soutenir les femmes dans le domaine de l'informatique, puis son amie et coloriste capillaire Kadi Lee.

La même source proche de la réalisation de l'émission a affirmé que la duchesse de 43 ans et son équipe avaient «appelé tous les grands noms» pour qu'ils se joignent à elle pour «des conversations honnêtes avec des femmes qui ont bâti leur entreprise à partir de rien, qui ont fait face à des défis et qui ont continué à avancer». «Mais ces appels ont été discrètement ignorés», a t-elle conclu.

Ainsi, si les célébrités populaires ne sont pas partantes pour accepter une invitation au micro de Meghan Marke, la mère d'Archie et Lilibet devrait maintenant s'adresser davantage à ses amis, à des influenceurs et à des entrepreneurs en devenir, alors qu'elle tente de faire décoller sa propre marque «As Ever».

Cette même source a également déclaré que les fans peuvent probablement oublier la «royauté du tapis rouge» dans «Confessions of a Female Founder». «Il s'agit d'une émission qui a besoin d'être pertinente et qui n'arrive pas à s'imposer», a t-elle ajouté.

«Confessions of a Female Founder» prend la suite d'un premier podcast lancé par Meghan Markle en 2022. «Archetypes», qui n'avait pas réussi à s'imposer, a conduit la plate-forme d'écoute Spotify à ne pas renouveler le contrat de 20 millions de dollars des Sussex. Le responsable de l'innovation et de la monétisation avait alors qualifié le prince Harry et la duchesse Meghan d'«escrocs».