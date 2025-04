«Je n'étais pas assez mature» : l'acteur Penn Badgley avoue avoir eu du mal à se différencier de son personnage dans Gossip Girl après la fin de la série

Au casting de la série culte Gossip Girl, l'acteur Penn Badgley a révélé avoir eu du mal à se différencier de son personnage de Dan Humphrey, une fois le tournage de la série terminé.

«You know you love me, XOXO». Une phrase restée dans la tête de toutes les adolescentes au moment de la sortie de la série à succès Gossip Girl, et bien des années plus tard, où le souvenir des protagonistes du quartier chic de l'Upper East Side reste gravé dans les mémoires. Tout comme celui du personnage de Dan Humphrey, qui a eu du mal à quitter le corps de son interprète Penn Badgley.

Lors d'une récente apparition dans le podcast «Call Her Daddy», le comédien a admis avoir eu du mal à «passer à autre chose» après avoir campé l'un des rôles majeurs dans les six saisons de la série «Gossip Girl». «C'était un véritable combat», a déclaré Penn Badgley. «Quand on fait un film, on le fait une fois, on s'y donne à fond, puis on passe à autre chose… Quand on fait une série télévisée, on le fait constamment, de par la nature même de la série», a t-il ajouté.

«Je n'avais pas la maturité émotionnelle nécessaire»

L'acteur à l'aube de la quarantaine a ensuite poursuivi : «J'avais 20, 21, 22 ans, donc je n'avais pas la maturité émotionnelle nécessaire pour comprendre comment me démarquer en termes d'estime de soi. Ce que les gens semblaient penser de Dan semblait correspondre à ce qu'ils pensaient de moi».

Une époque difficile à vivre pour Penn Badgley, qui a ajouté que la «culture des célébrités» de la fin des années 2000 n'a pas agit en sa faveur. À l'apogée de «Gossip Girl», diffusée entre 2007 et 2012, l'ancien compagnon de Blake Lively a confié qu'on lui posait constamment des questions sur sa vie amoureuse, ce qui lui «donnait l'impression de devoir constamment faire ses preuves».

«On aurait tous voulu que ce soit Dorota»

En fil rouge de la série, le quotidien de la jeunesse fortunée et ultra-privilégiée de New-York, partagé entre relations toxiques, trahisons et vengeances, leurs moindres faits et gestes scrutés par une blogueuse surnommée «Gossip Girl». Avec une voix-off féminine d'une arrogance virulente, l'identité de cette mystérieuse commentatrice s'orientait donc vers l'un des personnages féminins que compte la série.

Mais attention spoiler, dans le dernier épisode, le cerveau derrière les derniers potins s'avère être Dan Humphrey, le fameux personnage campé par Penn Badgley. L'acteur aurait préféré en revanche céder sa place à une autre comédienne plus discrète. «On aurait tous voulu que ce soit Dorota, sans aucun doute. [...] Mais ils avaient besoin que ce soit un personnage plus récurrent», a révélé l'acteur. La domestique de Blair Waldorf semblait effectivement cocher toutes les cases, l'oreille toujours collée aux portes.

Une fois débarrassé de son enveloppe de Dan Humphrey, l'acteur Penn Badgley s'est à nouveau fait remarquer en interprétant un personnage de voyeur et de psychopathe habitué des assassinats dans la série «You», dont l'ultime saison est disponible dès ce jeudi sur Netflix.