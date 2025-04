Mort de Sophie Nyweide : l'ancienne enfant star était enceinte lors de son décès

L'actrice Sophie Nyweide était enceinte lorsqu'elle est décédée, la semaine dernière, à l'âge de 24 ans, selon le média TMZ.

Une double peine. Retrouvée morte à Bennington (États-Unis) le lundi 14 avril, Sophie Nyweide, connue pour ses rôles dans «Mammoth» et «Noé», était enceinte, selon les informations du média américain TMZ.

Les détails précis restent flous, mais elle semblait être au début de sa grossesse, selon une source proche de l'enquête.

Sophie Nyweide n'avait que 6 ans lorsqu'elle a joué le rôle-titre de son premier grand film dramatique, «Bella» (2006). Elle a ensuite figuré dans «Mammoth» (2009) et «Noé» (2014), ainsi que la série télévisée «New York, police judiciaire».

«Sophie était une fille, une petite-fille, une sœur, une amie et une nouvelle tante adorée. Créative, athlétique et sage pour son âge, Sophie a accompli tant de choses durant son existence (littéralement : elle dansait en bougeant !) [...] Elle semblait plus heureuse sur un plateau de tournage, en train de devenir quelqu'un d'autre», peut-on lire dans sa nécrologie.

Overdose accidentelle ou acte criminel ?

Le communiqué a indiqué également que sa nature «gentille et confiante» l'avait rendu «vulnérable aux abus». «Elle s'est automédicamentée pour faire face à tout le traumatisme et à la honte qu'elle gardait en elle, et cela a entraîné sa mort. Elle a répété à plusieurs reprises qu'elle se débrouillerait seule et a été contrainte de rejeter le traitement qui aurait pu lui sauver la vie», a ajouté la famille.

Malgré une autopsie, la cause exacte du décès reste inconnue pour le moment. La police enquête cependant sur une possible overdose accidentelle après que sa mère, Shelly, a déclaré à TMZ qu'elle pensait que sa fille consommait de la drogue.

Toutefois, la piste d'un acte criminel n'est pas exclue, la jeune comédienne ayant passé du temps avec d'autres personnes avant d'être trouvée au bord d'une rivière, où elle a été déclarée morte sur place.

Un homme en particulier était présent au moment de son décès et coopère avec les enquêteurs. Néanmoins, la police a précisé qu'il n'est pas considéré comme suspect ni comme personne d'intérêt dans cette affaire.