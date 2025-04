Ryan Reynolds dévoile que le film favori de son fils cadet est celui qui lui a permis de rencontrer sa femme, Blake Lively

Le fils cadet de Ryan Reynolds et Blake Lively est leur premier fan selon le comédien, qui a révélé que son film préféré était «Green Lantern», grâce auquel ses parents se sont rencontrés.

La boucle est bouclé. Lors du sommet Time100, réunissant les personnes les plus influentes du monde selon le magazine Time, à New York, mercredi, Ryan Reynolds a révélé que son dernier enfant ne pouvait se lasser du film «Green Lantern» (2011), celui-là même qui lui a permis de rencontrer sa femme, Blake Lively.

«C'est le film préféré de mon fils, qui a 2 ans. C'est juste que tous les jours, vous vous dites : "Ah, je dois le supporter encore une fois, je vois"», a plaisanté l'acteur.

Bien que ce ne soit pas «le film le plus réussi» de sa carrière selon lui, le blockbuster lui a permis de rencontrer sa co-star Blake Lively sur le tournage en 2010. «On a eu un double rendez-vous. Elle était avec un autre garçon, et moi avec une autre fille – et c'était, genre, le rendez-vous le plus gênant pour les parties respectives parce que nous étions comme des feux d'artifice qui se croisaient», a-t-il raconté dans l'émission «SiriusXM», d'Entertainment Weekly, en 2016.

«Je me souviens que c'était drôle, parce que pendant environ un an, après la sortie de «Green Lantern» et tout le reste, nous étions tous les deux célibataires. Je pense que la meilleure façon d'avoir une relation, c'est de commencer en tant qu'amis», a ajouté l'acteur.

Shawn Levy et Taylor Swift comme parrain et marraine

Ils se sont mariés deux ans plus tard et ont quatre enfants. Outre Olin, le couple a trois filles : James, 10 ans, Inez, 8 ans, et Betty, 5 ans.

Le fils cadet apparaît brièvement dans son dernier film, «Deadpool & Wolverine», dans le rôle de Babypool, tandis que sa sœur Inez incarne Kidpool. Blake Lively a également fait une apparition masquée dans le rôle de Lady Deadpool. Au générique, leur fille Betty est mentionnée comme la «gardienne» de Hugh Jackman.

En outre, alors que le réalisateur Shawn Levy est le parrain du petit dernier, Taylor Swift a suggéré qu'elle était la marraine de leurs enfants dans une story Instagram en juillet dernier.