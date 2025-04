«Une horrible m**** dégoûtante» : Pedro Pascal soutient le boycott de la série «Harry Potter» de J.K. Rowling après ses déclarations transphobes

Au fil des années, plusieurs célébrités ont critiqué J.K. Rowling, l'auteure de «Harry Potter», pour ses déclarations sur la communauté transgenre, incluant Pedro Pascal.

Pedro Pascal, dont la sœur a fait son coming out transgenre en 2021, s'en est pris à J.K Rowling, auteure de la célèbre saga littéraire «Harry Potter», qui a salué la décision de la Cour suprême du Royaume-Uni de ne pas considérer les femmes transgenres comme des femmes selon la loi sur l'égalité.

Un fervent défenseur de la communauté

Dans une vidéo partagée sur Instagram, l'activiste Tariq Ra'ouf a expliqué que l'écrivaine a notamment soutenu financièrement le groupe de campagne anti-transgenre «For Women Scotland», qui a porté l'affaire devant les tribunaux.

En plus d'appeler au boycott des projets liés à «Harry Potter», dont la série en développement par HBO, il a également critiqué la publication de J.K. Rowling célébrant la décision controversée avec un cigare et un verre à la main sur X. «J'adore quand un plan se déroule comme prévu. #CourSuprême #DroitsDesFemmes», a-t-elle notamment écrit.

En réponse, Pedro Pascal a commenté sous la vidéo : «Une horrible m**** dégoûtante, c’est exactement ça. Un comportement de PERDANTE ignoble».

Le comédien, qui a publiquement soutenu la transition de sa sœur Lux, a doublé son soutien à la communauté lors de la première britannique du Marvel «Thunderbolts*» à Londres mardi, en arborant un t-shirt blanc avec le message «PROTECT THE DOLLS» (PROTÉGEZ LES POUPÉES).

Le vêtement fait partie de la campagne du créateur américain Conner Ives visant à sensibiliser au combat des femmes transgenres dans de nombreux pays. Le terme «Poupée» est notamment un surnom affectueux employé par la communauté LGBTQ+ pour désigner les femmes transgenres.

Après sept ans de bataille juridique, la plus haute juridiction du Royaume-Uni a statué que la définition d'une femme dans la législation faisait référence au «sexe biologique». Par conséquent, les services non mixtes pourront exclure les femmes transgenres, apportant «clarté et confiance» aux femmes et aux prestataires de services, selon The Athletic.

La réponse cinglante de Nicola Coughlan

Pedro Pascal n'est pas la seule célébrité à s'opposer à J.K. Rowling, régulièrement critiquée pour ses propos qualifiés de transphobes. Nicola Coughlan, star de «La Chronique des Bridgerton», a notamment republier un article intitulé «J.K. Rowling tombe encore plus bas» du média The Cut. «Gardez votre nouvel «Harry Potter», les gars. Je n'y toucherai pas, même avec un bâton de 3 mètres», a-t-elle écrit en légende.

«Voir une communauté déjà marginalisée être encore plus attaquée, et attaquée en droit, est écœurant et dégoûtant, et voir les gens célébrer cela est encore plus écœurant et révoltant. C’est le moment de prendre la parole et de faire entendre votre voix. Faites savoir à vos amis trans, non binaires et à la communauté en général que vous êtes là pour eux et que vous continuerez à vous battre pour eux», a-t-elle ensuite déclaré dans une vidéo publiée sur Instagram.

En outre, elle a indiqué qu'elle verserait une somme équivalente aux dons faits à l'association caritative transgenre «Not a Phase».

Les acteurs phares de la franchise cinématographique, Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson, ont exprimé leur soutien à la communauté transgenre, créant une rupture avec l'auteure.