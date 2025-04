«Du pain, du fromage et un peu de pâtes» : Gwyneth Paltrow avoue faire quelques entorses à son régime paléo

Adepte pendant de nombreuses années du régime paléo, Gwyneth Paltrow lâche un peu de lest et avoue manger de nouveau du pain, du fromage et un peu de pâtes.

Gwyneth Paltrow a toujours prôné les bienfaits d’une alimentation saine, voire totalement restrictive, devenant au fur et à mesure du temps une véritable papesse du bien-être. Mais l’actrice américaine de 52 ans a récemment avoué avoir changé quelques-unes de ses habitudes.

Dans son podcast Goop mis en ligne cette semaine, l’ex du chanteur Chris Martin a en effet fait d’importantes révélations. «Je suis devenue macrobiotique à outrance pendant un certain temps, c'était un chapitre intéressant où j'étais obsédée par l'idée de manger très, très sainement. Je pense que c'était parce que j'essayais vraiment de guérir mon père par procuration (Bruce Paltrow, décédé en 2002 des suites d’un cancer de la gorge, ndlr)», a-t-elle expliqué.

Avec son mari Brad Falchuk, la comédienne a suivi pendant de nombreuses années le régime paléo qui consiste à manger beaucoup de protéines, de fruits, de légumes, de graines en évitant entre autres le sucre et les produits laitiers.

La star en a assez de tout contrôler

Mais de son propre aveu, la star en est maintenant «dégoutée» et a choisi d’introduire d’autres aliments qu’elle s’interdisait auparavant. «Après avoir été très stricte, je me remets à manger du pain au levain, du fromage et un peu de pâtes», a-t-elle confié.

Si elle multiplie les publications la montrant en train de cuisiner sur les réseaux sociaux, Gwyneth Paltrow trouve toujours le temps de suivre sa routine quotidienne qui inclut de l’exercice physique, comme une promenade d’une heure ou une séance d’entraînement, ainsi que trente minutes de sauna infrarouge.