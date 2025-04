«Elle a survécu à une agression» : Blake Lively rend hommage à sa mère lors du gala du magazine Time

Invitée ce jeudi soir au gala Time100 organisé par le magazine américain, Blake Lively a tenu à rendre hommage à sa mère, présente dans la salle, qui a été victime d'une agression par le passé.

Une sortie familiale en pleine bataille juridique. Invitée au gala Time100 qui se tenait ce jeudi 24 avril au Lincoln Center à New York, ayant été nommée parmi les 100 personnes les plus influentes de cette année 2025, Blake Lively est apparue tout sourire. Celle qui se faisait plutôt discrète ces derniers mois, a pris la pose sur le tapis rouge en compagnie de son mari, l’acteur Ryan Reynolds, mais également de sa mère Willie Elaine McAlpin venue pour l'occasion.

Lors de son discours qui a duré plus de cinq minutes, l’actrice de «Gossip Girl» a fait une allusion à son procès qui l’oppose au comédien et réalisateur Justin Baldoni. «J'ai tellement de choses à dire sur les deux dernières années de ma vie, mais ce soir n'est pas le lieu», a-t-elle déclaré avant de rappeler à quel point le terme «influent» impliquait une grande responsabilité. «La manière dont nous utilisons ce terme a de l'importance. Qui et quoi nous défendons, et ce sur quoi nous restons silencieux, ce que nous monétisons par rapport à ce que nous vivons réellement, tout cela est important», a-t-elle précisé.

«Le pire crime que quelqu'un puisse commettre à l'encontre d'une femme»

La star de 37 ans a ensuite tenu à rendre un vibrant hommage à sa maman en précisant que sa vie avait été «influencée au plus haut point» par elle et que cette dernière avait «survécu au pire crime que quelqu'un puisse commettre à l'encontre d'une femme». Alors qu’elle était mère de trois enfants et avant la naissance de Blake Lively, Willie Elaine McAlpin aurait été victime d’une connaissance professionnelle qui aurait tenté de lui ôter la vie et n’aurait jamais obtenu justice.

Après ces révélations, Blake Lively a ensuite précisé que sa mère avait réussi à s’en sortir grâce au témoignage d’une femme entendu à la radio qui avait vécu la même expérience qu'elle. «Nous ne le disons pas à nos filles, mais un jour nous leur brisons le cœur en leur révélant le secret que nous leur avons caché alors qu'elles se pavanaient dans des robes de princesse : elles ne sont pas et ne seront probablement jamais en sécurité au travail, à la maison, dans un parking, dans un cabinet médical, en ligne - dans n'importe quel espace qu'elles habitent physiquement, émotionnellement, professionnellement», a enfin scandé la comédienne avant de conclure : «Ne sous-estimez jamais la capacité d'une femme à endurer la douleur».