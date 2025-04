Braquage de Kim Kardashian : retour sur le drame qui a poussé la star de télé-réalité à devenir avocate

Près de neuf ans après son cambriolage sous la menace d'une arme à Paris, Kim Kardashian témoignera lors du procès qui débute ce lundi.

Kim Kardashian, qui menait une vie de star remplie de strass et de paillettes, a vu sa vie brusquement basculer au cœur de la capitale française lors d'un braquage sous la menace d'une arme en 2016. Un traumatisme qui a profondément changé la star, qui a entrepris de devenir avocate depuis.

Une carrière fulgurante

Propulsée sous les feux des projecteurs après la fuite de sa sextape avec son ex-petit ami, le chanteur Ray J, la jeune femme avait su capitaliser sur cet incident en lançant son émission de télé-réalité «Keeping Up with the Kardashians» en 2007. Centré sur la vie de la famille recomposée Kardashian-Jenner, le programme était rapidement devenu un véritable phénomène mondial.

RT @KUWTK: Don't miss "Keeping Up: The Kardashians Rewind" TONIGHT at 8:30/7:30c only on E! #KUWTKpic.twitter.com/n65rq4dvq9 — Kardashian Navy (@KardashianNavy) November 1, 2015

De simple assistante personnelle et styliste de Paris Hilton, Kim Kardashian s'était transformée en figure incontournable de la pop culture. Cumulant des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, elle avait su imposer son influence, dictant les tendances mode et beauté. Sa silhouette sulfureuse, modèle pour beaucoup, était aussi devenue un sujet de controverses.

Le succès avait été tel qu'en 2014, Forbes avait estimé sa fortune à 28 millions de dollars grâce à ses entreprises, telles que la Kardashian Kollection et ses lignes de cosmétiques, ainsi que des contrats publicitaires qui lui rapportaient entre 300.000 et 500.000 dollars par publication en ligne.

Sur le plan personnel, tout allait pour le mieux pour la star de télé-réalité, qui avait épousé le célèbre rappeur Kanye West lors d'un somptueux mariage le 24 mai 2014 à Florence (Italie), après près de deux ans de relation médiatisée. Ensemble, ils avaient eu deux enfants : North (11 ans) et Saint (9 ans).

Kim, Kanye, North and Saint West out in NYC today pic.twitter.com/IMoUQqNrXg — Kιɱ K Fαɳ (@KimKLegion) August 29, 2016

Le jour où tout a basculé

Cependant, au sommet de sa notoriété mondiale, Kim Kardashian s’était retrouvée en proie à un véritable cauchemar le 2 octobre 2016. Ce soir-là, alors qu'elle séjournait dans un hôtel particulier pour assister à la Fashion Week, cinq hommes armés, déguisés en policiers, avaient réussi à pénétrer dans l’établissement après avoir menacé et menotté le réceptionniste.

La star américaine avait été ensuite ligotée, bâillonnée et menacée avec une arme de poing par deux d'entre eux. Ils avaient réussi à s'emparer de ses bijoux d'une valeur de 10 millions de dollars, dont sa seconde bague de fiançailles estimée à près de 4 millions de dollars. Les cambrioleurs en fuite, elle avait réussi à se libérer et appeler à l'aide.

Alors que le tournage de «L'incroyable Famille Kardashian» avait été suspendu pour une durée indéterminée, une information judiciaire avait été ouverte une semaine après les faits et confiée à la Brigade de répression du banditisme.

Cependant, plus rien n'était pareil pour Kim Kardashian, qui avait disparu quelque temps de la scène médiatique, à la fois physiquement et numériquement. «Elle ne ressent aucune envie de reprendre son ancienne vie. Elle est encore en train de réfléchir à ce qu'elle veut faire. Sa vie a complètement changé. Avant, elle était très sociable ; maintenant, elle est beaucoup plus renfermée», avait confié une source à People.

Un drame marquant pour la vie

Le glamour avait laissé place à la remise en question. Elle avait annulé ses engagements professionnels et toute apparition publique, privilégiant son rôle de mère à temps plein pendant trois mois à la maison. «Être à la maison pendant tant de mois, ne plus travailler et être une vraie mère au foyer, c'est tellement rafraîchissant. J'adorerais agrandir ma famille et avoir tout ce monde à la maison», avait-elle expliqué dans son émission.

Kim Kardashian avait notamment fait son retour en partageant une photo de sa famille, accompagnée de la simple légende : «Famille». D'ailleurs, durant la semaine suivante, elle n'avait publié que des clichés de ses proches.

«Mes enfants sont ma priorité absolue. C'est tout ce qui compte pour moi. De la moindre de leurs activités à leurs vêtements, en passant par toutes leurs activités. J'adore être leur mère. Je ne sors plus autant avec mes amis, simplement parce que je dois être avec eux», avait-elle expliqué au T Magazine.

Un changement drastique

Autrefois habituée à partager chaque détail de sa vie en temps réel sur les réseaux sociaux, elle avait radicalement changé de stratégie médiatique, postant beaucoup moins fréquemment et s'imposant des limites d'utilisation. «J'ai appris par expérience à ne pas publier les choses en temps réel. Je peux prendre une photo, la sauvegarder, la publier lorsque je quitte l'endroit ou lorsque je suis dans un endroit différent, car je ne pense pas que cela ait si bien fonctionné pour moi lorsque je publiais chaque détail», avait-elle déclaré à The View.

Son contenu, auparavant centré sur des photos suggestives d'elle-même, ses bijoux et ses vêtements de marque, mettais l'accent sur sa famille et ses activités entrepreneuriales. Matérialiste assumée, comme elle l'avait déclaré lors de sa première interview télévisée après le cambriolage dans l'émission d'Ellen DeGeneres, la personnalité ne publiait plus de clichés de ses biens. De plus, lors de ses sorties publiques, elle s'abstenait de porter des bijoux coûteux, n'arborant que sa «simple» bague de fiançailles.

Kim Kardashian sizzles in a white gown for her first #MetGala appearance without husband Kanye West https://t.co/ugmanWkMyspic.twitter.com/NvjAzlz7Zc — People (@people) May 2, 2017

«[Les braqueurs] avaient écouté des interviews que j'avais faites, s'enthousiasmant pour tel ou tel bijou. Et ça ne veut pas dire que je ne porterai plus jamais de bijoux, mais je ne sais vraiment pas si je me sentirai un jour à l'aise», avait expliqué la femme d'affaires.

Quelques semaines après le cambriolage, la sécurité de toute la famille avait été drastiquement renforcée, se séparant du garde du corps familial Pascal Duvier, qui était de service la nuit du braquage. Cependant, il se trouvait à surveiller ses sœurs, Kourtney Kardashian et Kendall Jenner, lorsque les intrus sont entrés par effraction.

Des crises d'anxiété

«Ils ne prennent aucun risque. C'était une situation vraiment angoissante pour toute la famille, et ça ne vaut vraiment pas la peine de se mettre en danger inutilement. Quand une telle chose arrive, tout change. Ça change toute la famille, la façon dont ils voyagent et où ils voyagent», avait déclaré une source proche.

Au-delà du matériel et de la sécurité, c'est surtout mentalement que Kim Kardashian avait été particulièrement touchée, révélant souffrir d'anxiété, l'a conduisant à consulter un thérapeute pour surmonter le traumatisme.

«J'ai toujours été très consciente de mes émotions et de ce que je ressentais, et je n'ai jamais vraiment pensé qu'une thérapie était la bonne solution pour moi. Mais je veux aussi être responsable envers mon mari et mes enfants, et faire tout ce que je peux pour surmonter cette épreuve et ne pas être cette folle, toujours effrayée et anxieuse. Je ne veux pas vivre ma vie comme ça», peut-on l'entendre dire dans le programme.

«Ma vie a complètement changé. Je n'aurais jamais pensé avoir besoin d'un agent de sécurité devant ma porte. J'aurais dû avoir un agent de sécurité devant ma porte. Maintenant, j'en ai plusieurs juste pour pouvoir dormir la nuit», avait-elle ajouté dans une autre interview.

Toutefois, de cette peur naît également un besoin de protéger et de réparer. Après avoir suivi l'exemple de sa petite sœur Kylie Jenner en lançant sa propre ligne de beauté, KKW Beauty, et donné naissance à son troisième enfant, sa fille Chicago, via une mère porteuse, l'icône des réseaux sociaux a décidé de devenir bien plus : une femme de justice.

Un désir de justice

Suivant les traces de son père, l'avocat Robert Kardashian, célèbre pour avoir défendu O. J. Simpson lors de son procès pour meurtre en 1994, elle s'est lancée dans un parcours pour devenir avocate. Une décision surprenante, suscitant l'admiration de certains et les moqueries d'autres.

Kim Kardashian’s dad didn’t think she could be an attorney: ‘You’re so vain’ https://t.co/NV2UcS4yt9pic.twitter.com/H8mWIrWqFu — Yahoo Entertainment (@YahooEnt) May 19, 2022

Après trois échecs, elle a réussi l'examen de première année de droit (le «baby bar») en décembre 2021. En parallèle, la star s'est impliquée activement dans la réforme carcérale, en militant pour alléger les peines de Chris Young et d'Alice Marie Johnson. Cette dernière, condamnée à perpétuité pour sa première infraction liée aux stupéfiants, dirigeait un vaste réseau de cocaïne dans le Tennessee. En juin 2018, le président Donald Trump lui a accordé finalement sa grâce.

Kim Kardashian avait également plaidé pour la clémence de Melissa Lucio, la seule femme hispanique dans le couloir de la mort au Texas pour le meurtre de fille de 2 ans. Dans une série de publications, elle avait écrit : «La meilleure nouvelle de tous les temps ! Melissa Lucio est dans le couloir de la mort depuis plus de 14 ans suite au décès tragique de sa fille. Elle est actuellement entendue et a obtenu un sursis d'exécution de la Cour d'appel pénale du Texas».

En outre, elle avait soutenu et demandé la libération du rappeur Gunna, accusé d'avoir violé la loi RICO, prévoyant des sanctions pénales étendues pour les délits commis dans le cadre des activités d'une organisation criminelle.

Kim Kardashian says she started studying law in California after visiting prisons to speak with inmates. “My heart just completely opened up and I just wanted to know more” pic.twitter.com/ifrcTcsN1r — Bloomberg Originals (@bbgoriginals) June 13, 2019

Un procès attendu

Le mois prochain, le 13 mai, Kim Kardashian reviendra à Paris pour témoigner au procès des dix accusés du cambriolage, surnommés les «papis braqueurs». Ces derniers sont poursuivis notamment pour «vol en bande organisée avec arme, arrestation, enlèvement et séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime».

Ce procès, également appelé «procès de la rue Tronchet» en référence au lieu des faits, devrait durer environ trois semaines, jusqu'au 23 mai prochain.