Gigi Hadid s'est-elle fiancée avec Bradley Cooper ?

Alors qu’elle fêtait ses 30 ans vendredi à New York avec son petit ami Bradley Cooper, Gigi Hadid a été vue avec une bague à l’annulaire. De quoi alimenter les rumeurs de fiançailles.

Un mariage en vue pour Gigi Hadid et Bradley Cooper ? La mannequin a été aperçue vendredi 25 avril, main dans la main avec l’acteur de 50 ans, alors qu’elle se rendait au Chalet à New York (États-Unis) pour célébrer son 30e anniversaire. Si elle portait un pantalon en cuir noir assorti à un body blanc, ains qu'un somptueux collier, un tout autre détail a fait réagir les internautes.

Gigi Hadid Celebrates Her 30th Birthday with Boyfriend Bradley Cooper at Star-Studded Party https://t.co/whisUM6AQk — People (@people) April 26, 2025

En effet, l’Américaine arborait plusieurs bagues, dont un anneau en or à l’annulaire de la main gauche. Il n’en fallait pas moins pour alimenter les plus folles rumeurs concernant une possible union entre les deux tourtereaux.

Gigi Hadid n’a fait aucun commentaire, préférant se concentrer sur sa soirée d’anniversaire à laquelle étaient conviés de nombreux proches, dont sa sœur Bella, sa mère Yolanda, ainsi que son amie, l’actrice Anne Hathaway, venue avec son conjoint Adam Shulman. «Ni l'un ni l'autre ne cherche à précipiter les choses, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas très heureux ensemble», avait révélé une source proche du couple en janvier dernier au média américain People.

Très discrets, Gigi Hadid et Bradley Cooper sont ensemble depuis octobre 2023. Ils se sont rencontrés à la fête d’anniversaire de l’enfant d’un ami commun. La mannequin est maman d'une fille prénommée Khai, née le 19 septembre 2020 de son union avec son ex Zayn Malik. Bradley Cooper a également une fille, Lea, née en mars 2017 et fruit de son amour avec son ancienne compagne Irina Shayk.