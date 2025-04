«C'est probablement mon dernier rôle important» : John Lithgow s'est exprimé sur les critiques suscitées par son rôle dans la prochaine série télévisée «Harry Potter»

John Lithgow s'est exprimé concernant les critiques suscitées par son rôle dans la prochaine série télévisée «Harry Potter», en raison des déclarations jugées transphobes de J.K. Rowling, la créatrice de la franchise.

Une décision assumée. Choisi pour incarner Albus Dumbledore, le directeur de Poudlard, dans l'adaptation télévisée de la franchise «Harry Potter» par HBO, John Lithgow a répondu aux critiques concernant sa future collaboration avec J.K. Rowling, auteure de la saga littéraire connue pour ses positions contre la communauté transgenre.

«C'était une décision importante, car c'est probablement mon dernier rôle important. Il s'agit d'un engagement de huit ans, alors j'ai pensé à la mortalité et au fait qu'il s'agit d'un très bon rôle de fin de carrière», a-t-il déclaré au journal britannique The Times.

Le comédien de 79 ans a également partagé qu'une «excellente amie qui est la mère d'un enfant transgenre» lui a envoyé un article, intitulé «Une lettre ouverte à John Lithgow : Veuillez vous éloigner d'Harry Potter», après avoir décroché le rôle. «C'était le signal d'alarme», a-t-il confié.

L'acteur a expliqué avoir été surpris par la colère suscitée par l'implication de l'écrivaine, indiquant : «Je me suis demandé : "Pourquoi est-ce un facteur ?". Je me demande comment J.K. Rowling a assimilé cela. Je suppose qu'un jour je la rencontrerai, et je serai curieux de lui parler».

L'auteure vivement attaquée par Nicola Coughlan et Pedro Pascal

Après avoir admis que les réactions négatives ne l'ont aucunement amené à reconsidérer le rôle, il a fait remarquer qu'aucune plainte n'avait été formulée concernant son interprétation de l'auteur raciste et antisémite Roald Dahl dans la pièce de théâtre «Giant».

«Personne ne s'est plaint quand j'ai accepté de jouer Dahl, mais j'ai reçu tellement de messages concernant J.K. Rowling. N'est-ce pas étrange ?», a-t-il conclu.

La chaîne HBO avait défendu l'auteure controversée en déclarant dans un communiqué à Variety : «Nous sommes fiers de raconter une fois de plus l'histoire d'Harry Potter - les livres réconfortants qui parlent du pouvoir de l'amitié, de la détermination et de l'acceptation. J.K. Rowling a le droit d’exprimer ses opinions personnelles. Nous resterons concentrés sur le développement de la nouvelle série, qui ne pourra que bénéficier de son implication».

Exprimant à maintes reprises ses sentiments à l'égard des femmes transgenres ces dernières années, elle a récemment été critiquée par des célébrités, telles que Nicola Coughlan et Pedro Pascal, après qu'elle a salué la décision de justice britannique définissant les femmes comme celles nées biologiquement de sexe féminin.