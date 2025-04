«C'est trop pour moi» : Naomi Campbell révèle la raison pour laquelle elle n'assistera plus jamais au Met Gala

Alors que les plus stars se préparent pour le Met Gala, la plus grande soirée de la mode de l'année se déroulant le 5 mai, la mannequin Naomi Campbell ne devrait pas y participer cette année.

Une absence notable. Dans un nouvel épisode de sa série «Being Naomi» sur YouTube, Naomi Campbell a révélé qu'elle n'assisterait plus jamais à un Met Gala car elle se sent désormais trop âgée pour cet événement.

«C'est mon dernier Met. C'est mon dernier. Je ne peux pas... Je suis trop vieille. C'est trop pour moi, l'anxiété. Je ne sais pas quel est ce numéro, je pense que ça pourrait être 20 ou 21, vous imaginez ?», a-t-elle déclaré dans le clip montrant les coulisses de ses préparatifs pour le Met Gala de l'année dernière.

Festival annuel de collecte de fonds de haute couture, organisé au profit du Centre du costume Anna Wintour du Musée métropolitain d'art (the MET) de New York, la soirée la plus prestigieuse et la plus glamour de la mode, attirent les plus grandes stars chaque année.

Une soirée attendue par Hollywood

Un thème, inspiré de l'exposition de mode en cours, influence toujours la tenue des invités. Celui de 2024, intitulé «Sleeping Beauties : Reawakening Fashion», célébrait les vêtements historiques «réveillés» et préservés grâce à la créativité moderne.

Cependant, Naomi Campbell a admis qu'elle n'aimait pas adhérer aux thèmes, préférant s'habiller selon ses propres règles. «Je ne suis pas de thèmes, désolée. Je me laisse porter», a-t-elle déclaré avant de fouler le tapis rouge. Elle était vêtue d'une robe vintage argentée éblouissante signée Burberry, un clin d'œil à son lien de longue date avec la maison de couture britannique.

Le premier lundi de mai 2025, les célébrités présenteront leur interprétation du thème de cette année, «Superfine : Tailoring Black Style», devant mettre l'accent sur le tailleur et l'élégance masculine.

La liste des invités du Met Gala reste confidentielle jusqu’à la veille de l’événement. Toutefois, la chanteuse Rihanna, absente l’an dernier, a confirmé sa présence au côté de son compagnon et coprésident, A$AP Rocky.