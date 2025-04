«Un bébé 10/10» : Rupert Grint, star d'«Harry Potter», accueille secrètement son deuxième enfant avec sa compagne Georgia Groome

Après la naissance de leur fille en 2011, Rupert Grint et sa compagne Georgia Groome sont devenus parents pour la seconde fois d'un petit garçon prénommé Goldie.

Un nouvel élève à Poudlard. Rupert Grint, connu pour son rôle de Ron Weasley dans la saga «Harry Potter», et sa partenaire de longe date, Georgia Groome, ont accueilli leur second enfant en toute discrétion.

«Enfant secret légèrement révélé» Voici Goldie G. Grint. Un bébé 10/10 (pour l'instant)», a écrit le comédien sur Instagram le dimanche 27 avril, en partageant une photo du nouveau-né.

«Elle a une baguette magique»

Ensemble depuis 2011, le couple a déjà accueilli en 2020 leur fille, Wednesday, dont le prénom est inspiré par le personnage emblématique de la famille Addams.

«J'ai toujours aimé ce nom. Nous aimons l'idée d'une initiale comme celle de Samuel L. Jackson et Jamie Foxx. On parle en quelque sorte de l'initiale, donc elle s'appelle Wednesday G. Grint», avait-il déclaré dans l'émission «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» en mars 2022, qualifiant le prénom à la fois de «fort» et de «mémorable».

En outre, Rupert Grint avait révélé que sa fille, alors âgée de 2 ans, connaissait déjà son histoire avec «Harry Potter». «J'ai commencé à lui montrer les bandes-annonces. Elle a une baguette magique et un distributeur de Pez avec ma tête dessus. On ne lui donne pas de Pez, mais elle a le distributeur», avait-il ajouté.

Comme lui, sa petite amie Georgia Groome est également une actrice, notamment connue pour son rôle dans la comédie «Le Journal intime de Georgia Nicolson» en 2008.