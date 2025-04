Affaire Blake Lively-Justin Baldoni : le réalisateur de «Jamais plus» s'attaque à Marvel et au film «Deadpool & Wolverine»

Justin Baldoni et ses avocats n’ont aucune intention d’épargner Marvel et le film «Deadpool & Wolverine» dans le procès opposant le réalisateur de «Jamais plus» à Blake Lively après que celle-ci l’a accusé de harcèlement sexuel en décembre dernier.

Un sérieux bras de fer. Selon le site américain TMZ, Justin Baldoni et ses avocats n’ont aucunement l’intention d’abandonner leur action envers Marvel et Disney consistant à conserver «tous les documents relatifs au développement du personnage de 'Nicepool'», ainsi que «les communications relatives au développement, à l'écriture et au tournage des scénarios et des scènes mettant en scène 'Nicepool'» dans le film «Deadpool & Wolverine» sorti en 2024.

Les documents officiels obtenus par TMZ confirment la volonté du camp de Justin Baldoni de faire la démonstration que le personnage de Nicepool était une manière pour Ryan Reynolds de se moquer ouvertement et publiquement du réalisateur en multipliant les références aux tensions qui se jouaient dans les coulisses de «Jamais plus», notamment à travers les blagues sur l’absence d’un coordinateur d’intimité ou le fait que Ladypool (incarner par Blake Lively) venait d’avoir un enfant, et que cela «ne se voyait pas».

Marvel et Disney affirment pour leur part que ces traits d’humour ne sont pas pertinents dans le cadre du procès opposant Justin Baldoni et Blake Lively – qui a porté plainte contre ce dernier en décembre pour harcèlement sexuel – et que cela relève de l’expression d’une simple opinion, et non d’un fait. Une position avec laquelle les avocats de Justin Baldoni sont en désaccord, puisque cela démontre, selon eux, la malhonnêteté de la démarche de l’épouse de Ryan Reynolds, ce dernier s’étant permis de plaisanter de la situation avant qu'elle ne porte plainte.

Demande de confidentialité

Il est également important de souligner que Ryan Reynolds n’a jamais démenti le fait que Nicepool était inspiré de Justin Baldoni. Dans sa tentative de contraindre les avocats du réalisateur à abandonner toute plainte contre lui – lui évitant ainsi de prendre part au procès – le comédien s’est contenté de dénoncer le fait que Justin Baldoni s’indignait pour rien et qu'il s'en prenait à lui en raison de son «ego froissé».

Dans une lettre envoyée au juge, Marvel exige que, dans l’éventualité où les documents devraient être transmis dans le cadre du procès, la confidentialité des informations concernant une franchise en cours dont les éléments du scénario pourraient mettre en péril le succès du MCU (Marvel Cinematic Universe) et ses intrigues interconnectées soit respectée.

Pour rappel, Taylor Swift, qui est la marraine des enfants de Blake Lively et Ryan Reynolds, se retrouve également impliquée dans cette affaire, et pourrait être amenée à témoigner lors du procès qui doit débuter le 9 mars 2026. Une situation qui ne plaît guère à la chanteuse dont la relation avec Blake Lively se serait fortement détériorée. Hier, TMZ révélait notamment que Travis Kelce, son compagnon, avait arrêté de suivre Ryan Reynolds sur Instagram. Ce qui laisse entendre que les choses sont loin de s’améliorer entre eux.