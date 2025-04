«Comment ça s'est passé ?» : Donald Trump se moque de Taylor Swift après la défaite de l'équipe de son compagnon, Travis Kelce, au Super Bowl

Alors qu'il célébrait la victoire de l'équipe de football américain de Philadelphie au Super Bowl lundi, Donald Trump en a profité pour railler la chanteuse Taylor Swift, son ennemie depuis la dernière élection présidentielle.

Devenu le premier président en exercice à assister en personne à un Super Bowl en février dernier, Donald Trump a lancé une pique à Taylor Swift lors de la réception des Eagles de Philadelphie à la Maison Blanche pour célébrer leur victoire face aux Chiefs de Kansas City, l'équipe de son compagnon, Travis Kelce.

«J'étais là avec Taylor Swift, comment cela s'est-il passé ?» a-t-il demandé, déclenchant les rires de la foule, avant de répéter : «Comment ça s'est passé ?»

La dispute entre eux a éclaté quand Taylor Swift a soutenu Kamala Harris pour l'élection présidentielle de 2024. En septembre, Swift a déclaré sur Instagram : «Je voterai pour Kamala Harris et Tim Walz en 2024. Je choisis @kamalaharris car elle défend les droits et les causes qui, à mon avis, nécessitent un vrai combattant».

Des supporters des Chiefs de Kansas City

À l'époque, le candidat républicain avait écrit sur son réseau social Truth Social : «JE DÉTESTE TAYLOR SWIFT !» Le lendemain, lors d'une apparition dans l'émission «Fox & Friends», il avait ajouté : «Je n'étais pas fan de Taylor Swift. C'était juste une question de temps… Mais c'est une personne très progressiste. Elle semble toujours soutenir un démocrate. Et elle en paiera probablement le prix sur le marché».

Donald Trump avait alimenté la polémique en partageant une vidéo de la musicienne se faisant huer par une partie des spectateurs présents au Stade Caesars Superdome. La publication, provenant d'un compte nommé «Libs of TikTok», affirmait notamment : «Trump reçoit des acclamations massives au Super Bowl tandis que Taylor Swift se fait huer – Le monde se remet».

Pourtant les deux rivaux soutenaient initialement la même équipe. Lors d'une interview d'avant-match, le président avait prédit une victoire des Chiefs, bien qu'il «détesterait» choisir un camp et qu'il avait hâte d'assister à «un grand match».