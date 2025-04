Nathalie Simon rend un hommage bouleversant à Patrice Laffont, décédé en août dernier à 84 ans

Dans un entretien avec le site de Gala, Nathalie Simon a tenu à rendre hommage à Patrice Laffont, décédé le 7 août dernier à l’âge de 84 ans, avec lequel elle a régulièrement travaillé à la télévision.

Un lien indéfectible. Nathalie Simon n’a pas caché son émotion en évoquant la mémoire de Patrice Laffont, dans une interview accordée au site de Gala à l’occasion de sa participation à l’émission Fort Boyard, le 1er mai prochain. L’ex-championne de planche à voile a longtemps travaillé avec l’animateur décédé le 7 août dernier à l’âge de 84 ans, notamment à la présentation du célèbre jeu télévisé Intervilles, à la fin des années 1990.

L’animatrice de 60 ans décrit un homme d’une grande élégance dont la disparition l’a profondément affectée. «C’était un gentleman toujours très élégant», lance-t-elle, avant de se remémorer les coups de sang dont il pouvait faire preuve. «Il était aussi capable de grandes colères», dit-elle en riant. «On ne savait pas si c’était feint ou pas feint car il était un excellent acteur. En tout cas, ça l’amusait de partir dans des déclamations», ajoute-t-elle.

Nathalie Simon affirme avoir gardé des «supers souvenirs» de sa collaboration avec Patrice Laffont qu’elle a appris à connaître au gré des tournages, qui pouvaient parfois durer plusieurs semaines. «Quand on est sur un tournage comme celui-là pendant deux mois, on apprend à connaître des gens et à partager plein d’autres choses avec eux. C’était quelque chose de très fort avec les équipes et les animateurs», précise-t-elle avec émotion.