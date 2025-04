«Les hommes semblaient perdre complètement la tête en sa présence» : la princesse Diana a failli déclencher une bagarre entre Sylvester Stallone et Richard Gere lors d'une fête

La princesse Diana aurait failli provoquer une altercation entre Sylvester Stallone et Richard Gere, selon le nouveau livre d'Edward White, «Dianaworld : An Obsession», publié le 29 avril.

Dans son nouvel ouvrage, l'écrivain Edward White est revenu sur le magnétisme unique de la «Princesse des cœurs», qui aurait provoqué des tensions entre les deux grandes stars hollywoodiennes Sylvester Stallone et Richard Gere lors d'une fête.

«Elton John a eu de nombreuses occasions d'observer ce qu'il appelle «l'effet Diana», ce phénomène où les hommes hétérosexuels "semblaient perdre complètement la tête en sa présence". Un de ces incidents s'est produit lors d'une soirée organisée au milieu des années 1990, alors que Diana et Charles étaient déjà séparés. [Selon le chanteur], Sylvester Stallone serait venu avec "l’intention expresse de conquérir Diana", mais aurait été contrarié de la voir en "grande conversation" avec Richard Gere», peut-on lire.

La tension serait montée d’un cran au cours de la soirée, où le mari d'Elton John, David Furnish, aurait surpris les deux acteurs «en train de se disputer, apparemment sur le point d’en venir aux mains au sujet de Diana». «Stallone a déclaré qu'il n'aurait pas pris la peine de venir s'il avait su que "ce p*** de Prince Charmant allait être là"», a écrit l'auteur.

Elton John: Night my flirty friend Diana had Stallone and Gere fighting over her https://t.co/Po2ia487wIpic.twitter.com/dWHk4313Vc — Distinct Today (@DistinctToday) October 5, 2019

Une solitude derrière l’icône

«Lady Di» avait déjà fait face à une situation similaire avec la vedette de «Rocky», comme en témoigne Tessa Baring, de l'association caritative pour enfants Barnardo's. Elle a raconté que lors d'un déjeuner à Londres, Sylvester Stallone voulait à tout prix s’asseoir près d’elle. «Nous ne l'avons pas laissé faire, mais nous l'avons laissé s'asseoir à côté d'une enfant, [Tracy] qui était assis à côté de la princesse de Galles», a-t-elle expliqué dans le livre.

Elle s'est particulièrement souvenue de cette occasion, car la mère des princes William et Harry avait trouvé un moyen efficace d'inclure l'enfant et d'apaiser le comédien en lui posant, avec humour, des questions sur sa vie amoureuse comme si elles venaient de la petite fille. Par exemple, elle aurait lancé : «Tracy et moi voulons savoir si tu es marié».

o dia que richard gere e sylvester stallone quase se pegaram de porrada pela diana; uma pequena thread pic.twitter.com/OVQWxio2hY — dirty diana (@najadion) February 16, 2022

Concernant la relation marquante de la princesse Diana avec le chirurgien cardiothoracique Hasnat Khan entre 1995 et 1997, elle «semble en partie due à son apparente immunité à l'effet Diana». «Lors de leur première rencontre à l'hôpital Royal Brompton, il soignait le mari d'une amie de Diana et ne manifestait aucun signe évident de vouloir l'impressionner ou d'être impressionné par elle. Diana trouvait cela très attirant ; le désir, quel qu'il soit, tend à être attisé par l'obstacle de l'inaccessibilité», est-il écrit.

Cette relation, restée discrète pendant de nombreux mois, fut révélée dès la fin 1995, mais passa au second plan après son interview télévisée choc dans Panorama. «Elle s'est présentée comme l'interprète d'un «rôle unique» en tant que «reine du cœur des gens», non plus seulement le centre de l'amour public, mais sa source», a souligné Edward White.

Ces déclarations qui attestent de l'émotion mondiale intense ressentie lors de sa mort tragique dans un accident de voiture à Paris le 31 août 1997.