«J'aime tous mes enfants» : Robert De Niro s'exprime après la transition de son fils en femme transgenre

Après que son fils a annoncé publiquement sa transition en tant que femme transgenre, le célèbre Robert De Niro s'est exprimé auprès du tabloïd américain TMZ.

Un amour indéfectible. Robert De Niro a apporté son soutien à son fils après son coming out en tant que femme transgenre, rapporte le site américain TMZ. Anciennement prénommée Aaron, Airyn s'est confiée pour la première fois lors d'une interview exclusive accordée au média Them.

«Elle a tout son amour et son soutien. J'ai aimé et soutenu Aaron comme mon fils, et maintenant j'aime et soutiens Airyn comme ma fille. Je ne sais pas ce qui se passe... J'aime tous mes enfants», a confié l'acteur. Robert De Niro partage Airyn et son frère jumeau Julian, 29 ans, avec l'actrice et mannequin Toukie Smith.

«Aucun parent n’est parfait»

Ses propos ont fait suite aux confidences de son enfant concernant son parcours de transition, déclarant : «Non seulement [les médias] ont obtenu des informations erronées à mon sujet… Ils m’ont simplement rappelé que les gens ne savent vraiment rien de moi».

«Les femmes transgenres sont honnêtes et ouvertes, surtout dans les espaces publics comme les réseaux sociaux, et on les voit réussir… Je me dis : "Vous savez quoi ? Il n'est peut-être pas trop tard pour moi". Je peux peut-être commencer», a-t-elle expliqué à propos de sa thérapie hormonale entamée en novembre dernier.

La jeune femme en a également profité pour revenir sur son enfance à l'abri des projecteurs, malgré la célébrité de ses parents. «Évidemment, aucun parent n’est parfait, mais je suis reconnaissante que mes deux parents aient accepté de me tenir à l’écart des projecteurs. Ils voulaient que cela reste très privé ; ils m’ont dit qu’ils souhaitaient que j’aie une enfance aussi normale que possible», a déclaré la jeune femme.

Un père comblé

Elle a poursuivi : «Je n’ai pas grandi en jouant un rôle secondaire dans un film de mon père, ni en assistant à des réunions d’affaires ou à des avant-premières. Mon père était très attaché à ce que nous trouvions notre propre voie. Je voulais que [le succès] vienne de mes propres mérites».

Le comédien est également le père de Raphael, 48 ans, qu’il a eu avec son ex-femme, l’actrice américaine Diahnne Abbott. Il a également adopté Drena, 53 ans, la fille que cette dernière avait eue d’un précédent mariage. Il a eu un fils, Elliot, 27 ans, et une fille, Helen Grace, 13 ans, avec son ex-femme, Grace Hightower.

Plus récemment, il a accueilli Gia, 2 ans, avec sa petite amie Tiffany Chen.