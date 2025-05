Steven Spielberg : le réalisateur nomme le meilleur film américain de tous les temps selon lui

Steven Spielberg a dévoilé, lors de la 50e édition des AFI Life Achievement Awards — la plus prestigieuse distinction remise par l'American Film Institute — le film qu'il considère comme le plus grand chef-d'œuvre du cinéma américain.

À l’occasion des American Film Institute Life Achievement Awards, Steven Spielberg, considéré comme le cinéaste le plus rentable de l’histoire du cinéma, a rendu un vibrant hommage à Francis Ford Coppola, désignant son chef-d'œuvre «Le Parrain» comme le plus grand film américain jamais réalisé.

Sur scène, avec émotion, il a déclaré : «D’un côté, tu es un ardent défenseur des artistes indépendants, toujours engagé à soutenir leurs causes ; de l’autre, tu fais preuve d’une intrépidité constante dans ton ouverture aux idées, aux opinions et aux sources d’inspiration».

«Le Parrain est pour moi le plus grand film américain jamais réalisé. Nombre d'artistes peuvent saluer leur travail sur une page, une toile, un écran, et le font, mais nos applaudissements pour toi, Francis, viennent d'un public différent. Quand on est jeune, on veut rendre fiers nos parents, nos amis, nos collègues, et enfin nos pairs, mais toi, Monsieur, tu es sans égal [...] Je veux toujours te rendre fier du mien», a conclu le cinéaste avant de lui remettre son prix avec George Lucas.

Le réalisateur de «Star Wars», quant à lui, a évoqué la longue amitié avec Francis Ford Coppola, qui a débuté en 1967 lors de leur première rencontre à un festival où il présentait un de ses premiers courts-métrages. Un an plus tard, il l'a suivi sur le tournage de «L'Arc-en-ciel de Finian». «À 22 ans, il m'a appris à ne pas craindre de sauter des falaises. Et j'ai vécu avec ça toute ma vie, même si je n'atteins pas le niveau qu'il atteint», a-t-il ajouté.

Des hommages poignants

La cérémonie a rassemblé une impressionnante galerie de vedettes venues témoigner leur reconnaissance : Adam Driver, Harrison Ford, Morgan Freeman, Dustin Hoffman, Ron Howard, Spike Lee, Diane Lane, C. Thomas Howell, Ralph Macchio, et bien d’autres encore.

Robert De Niro a confié que le réalisateur avait «changé [sa] vie», tandis qu'Al Pacino a ajouté : «Francis s'est battu pour nous longtemps. Il s'est battu pour son film et sa vision, comme il le fait toujours» Pacino l'a également remercié d'avoir «cru en [lui] encore plus qu'[il] ne croyait en [lui]–même».

Lors de sa sortie en 1972, peu de personnes croyaient au potentiel de l’adaptation du roman de Mario Puzo, les studios Paramount étant sceptiques face à sa durée et à l’audacieux choix de la star de «Scarface» pour incarner Michael Corleone.

Pourtant, il est devenu l'un des films les plus marquants de tous les temps, permettant à Marlon Brando de briller dans le rôle de Don Vito Corleone qui lui vaudra de remporter l'Oscar du meilleur acteur, et à Francis Ford Coppola de se hisser parmi les géants du cinéma avec trois statuettes dont celui du meilleur film et du meilleur scénario adapté.

Dans son discours de remerciement, le cinéaste a rendu hommage à son tour à ses proches et collaborateurs. «Je comprends aujourd’hui que ce lieu qui m’a façonné n’est pas un simple endroit, mais bien vous tous — amis, collègues, mentors, camarades, famille. Vous êtes ma maison. Je ne suis, et ne serai jamais, rien de plus qu’un des vôtres», a-t-il conclu.