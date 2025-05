«C'était une année assez intense» : Blake Lively évoque sa bataille juridique contre Justin Baldoni, sa co-star et réalisateur de «Jamais plus»

Blake Lively est revenue sur une année marquée par son drame juridique avec sa co-star et réalisateur de «Jamais plus», Justin Baldoni, dans l'émission «Late Night With Seth Meyers» jeudi 1er mai.

À l'occasion de la promotion du film «L'Ombre d'Emily 2», Blake Lively a subtilement fait référence à sa bataille judiciaire contre Justin Baldoni, son partenaire à l'écran et réalisateur de «Jamais plus».

«Ce que je peux dire sans trop m'étendre, c'est que cette année a été la plus haute et la plus basse de ma vie. Et je vois tant de femmes autour de moi qui craignent de parler, surtout en ce moment, qui redoutent de partager leurs expériences», a-t-elle confié dans l'émission «Late Night with Seth Meyers», ce jeudi 1er mai.

«La peur est intentionnelle, c'est ce qui nous maintient dans le silence. Mais je reconnais aussi que beaucoup de gens n’ont pas l’occasion de s’exprimer. C'est ce qui m'a permis de rester forte et m'a aidée dans ma conviction et mon combat pour un monde plus sûr pour les femmes et les jeunes filles», a poursuivi la comédienne de 37 ans.

Blake Lively a déclaré que ses quatre enfants, James, Inez, Betty et Olin – qu'elle partage avec son mari Ryan Reynolds – ont été «sa bouée de sauvetage». «Ce n'est pas une surprise que c'était une année assez intense [mais] peu importe ma journée, je dois être Disneyland pour eux. C'est le meilleur, c'est le chaos», a-t-elle ajouté.

L'une des 100 personnalités les plus influentes de l'année

C'est première interview télévisée depuis qu'elle a poursuivi Justin Baldoni, sa co-vedette et le réalisateur du film «Jamais Plus», pour harcèlement sexuel sur le tournage et pour avoir orchestré une campagne de dénigrement lors de la promotion du film.

Il a fermement rejeté ces accusations. En réaction, il a déposé une plainte pour diffamation et extorsion contre elle, son mari et leur attachée de presse, Leslie Sloane.

Sans faire de commentaire direct sur la situation lors des récents événements, Blake Lively, nommée parmi les 100 personnalités les plus influentes de l'année par TIME, a subtilement évoqué le drame juridique lors de son discours au gala TIME 100 le 25 avril.

«J'ai tellement de choses à dire sur les deux dernières années de ma vie, mais ce soir n'est pas le lieu», a-t-elle notamment déclaré.

Le duo devrait comparaître devant le tribunal en mars 2026.