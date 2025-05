«Je ne suis que la moitié de Jeremy parce que j'ai été renversé ?» : Jeremy Renner a refusé de tourner une saison 2 d'«Hawkeye» en raison d'une baisse de salaire

Jeremy Renner s'est exprimé sans langue de bois concernant son salaire pour une éventuelle seconde saison de la série «Hawkeye» lors d'une interview accordée à l'application High Performance.

Un coup de gueule. À l'occasion de la promotion de ses mémoires, «My Next Breath», Jeremy Renner a confié qu'on lui a proposé un salaire inférieur pour une éventuelle saison 2 de la série à succès «Hawkeye», et ce, après son dramatique accident de chasse-neige.

«Ils m'ont proposé de faire la saison 2 et m'ont offert la moitié du salaire. Je me suis dit : "Il va me falloir deux fois plus de travail pour la moitié de l'argent, et huit mois de mon temps, essentiellement, pour le faire pour la moitié de l'argent"», a déclaré le comédien dans un extrait publié sur TikTok jeudi.

La fiction, dans lequel il incarne Clint Barton, son personnage dans la saga «Avengers», a été diffusé sur la plate-forme de streaming Disney+ en 2021. Malgré les critiques positives des fans de l'univers cinématographique Marvel, une saison suivante n'a pas encore été confirmée.

Une offre «insultante»

Le jour du Nouvel An 2023, Jeremy Renner était victime d'un grave accident à son domicile. Son chasse-neige de presque 7 tonnes l'a écrasé, lui causant plus de 30 fractures. Il a dû subir de nombreuses opérations et suivre un programme de rééducation intense.

«Je me suis dit : "Je suis désolé. Pourquoi ? Je ne suis que la moitié de Jeremy parce que j'ai été renversé ? C'est peut-être pour ça que vous voulez me payer la moitié de ce que j'ai gagné sur la première saison"», a-t-il poursuivi.

L'acteur a rejeté l'offre qu'il jugeait «insultante», leur disant «d'aller faire un tour». Cependant, il a précisé qu'il «adore toujours le personnage et l'incarner». «Je dois me défendre. Je n'ai pas demandé plus d'argent. Je voulais simplement être payé comme pour la première saison. C'est vraiment décevant que ça n'a pas abouti, mais ce n'est pas grave. Je suis content de laisser tomber, car mon corps me remercie sûrement de ne pas le faire en ce moment», a conclu le comédien.

Dans son ouvrage, publié mardi, il est revenu avec émotion sur cette expérience qui a changé sa vie, expliquant à People : «Écrire à ce sujet a été une véritable décharge émotionnelle, de devoir tout refaire mot par mot. Je n'arrête pas d'en parler. Cela fait partie de ma vie quotidienne, et c'est toujours un merveilleux rappel de la force de l'esprit humain, de la fragilité du corps et de son incroyable capacité à se rétablir».

Prochainement, il sera à l'affiche de «Wake Up Dead Man : A Knives Out Mystery», ainsi que de la quatrième saison de la série «Mayor of Kingstown».