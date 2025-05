Joaquin Phoenix : la voiture de la vedette du «Joker» volée devant son domicile à Los Angeles

La voiture de Joaquin Phoenix aurait été volée devant son domicile de Los Angeles (États-Unis), selon certaines informations du tabloïd américain TMZ.

Les déconvenues s'enchaînent pour Joaquin Phoenix ces derniers mois. Son dernier film «Joker 2» n'a pas rencontré le succès espéré, tant auprès des critiques que du public. Pour couronner le tout, le lundi 28 avril, sa voiture a été dérobée alors qu'elle était garée juste devant chez lui.

Un employé de l'acteur a alerté la police après avoir constaté la disparition soudaine de sa Volvo SUV 2022, d'une valeur estimée à 60.000 dollars, selon le média américain.

Joaquin Phoenix étant absent de son domicile lors de l'incident, le membre du personnel a déposé plainte pour vol de véhicule. Aucune arrestation n'a été effectuée pour le moment, et une enquête est en cours.

Le comédien s'est fait pourtant fait discret cette année. Après l'énorme succès du film «Joker» en 2019, qui a généré plus d'un milliard de dollars malgré un budget modeste, il a enchaîné des rôles dans des films moins ambitieux et des échecs commerciaux.

plusieurs échecs récents

Après son rôle dans la comédie dramatique «C'mon C'mon» en 2021, il a joué dans la comédie noire «Beau Is Afraid» et l'épopée historique «Napoleon», deux ans plus tard.

Les critiques des deux films ont été mitigées. Le film réalisé par Ari Aster n'a pas réussi à couvrir son budget de 35 millions de dollars, tandis que celui de Ridley Scott a rapporté 221,4 millions de dollars au box-office. Mais selon Deadline, ce montant ne suffirait pas à compenser les coûts, notamment publicitaires. Toutefois, Apple, le distributeur du film, a affirmé que grâce aux revenus issus des locations numériques, le déficit initial avait été comblé.

L'année dernière, la suite très attendue du «Joker», avec sa co-star Lady Gaga, s'est avérée être un échec commercial pour un film de super-héros, avec des recettes dépassant à peine les 200 millions de dollars. Les critiques ont également été particulièrement cinglantes à son égard.

Joaquin Phoenix est à l'affiche de «Eddington», un film western contemporain, qui sera projeté lors du Festival de Cannes ce mois-ci. Il joue notamment aux côtés de Pedro Pascal, Emma Stone et Austin Butler.