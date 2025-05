Riccardo Tisci, ancien créateur de mode pour Burberry et Givenchy, est poursuivi pour viol à New York

Riccardo Tisci, ancien directeur artistique de Burberry et Givenchy, est accusé d'avoir drogué et violé un homme en juin 2024.

Une présumée victime, prénommée Patrick Cooper, a déposé plainte contre le créateur de mode Riccardo Tisci le mardi 29 avril. Selon les informations du magazine People, les accusations portent sur viol, coups et blessures, séquestration, souffrance émotionnelle intentionnelle et violation de la loi new-yorkaise sur les violences sexistes. Il a réclamé des dommages et intérêts compensatoires et punitifs.

Le plaignant affirme que vers le 29 juin 2024, Riccardo Tisci aurait mis de la drogue dans son verre à son insu, dans un restaurant de Harlem, à New York. «Une fois la substance active», le créateur de mode de 50 ans l'aurait ramené chez lui. Là, il l'aurait «empêché de partir et l'a agressé sexuellement».

Dans le document, Patrick Cooper a déclaré être «incapable de rejeter, de combattre, d'arrêter ou de se défendre [contre Riccardo Tisci]», à cause des effets de la drogue. À son réveil, il aurait constaté que les deux hommes étaient nus côte à côte. Au moment de l'agression sexuelle, il «n'était pas en mesure de consentir» et «n'était pas conscient», selon ses dires.

De son côté, le styliste a vivement contesté les accusations par l'intermédiaire d'un porte-parole, qui a déclaré dans un communiqué au média américain : «Ces allégations sont catégoriquement fausses. Riccardo a hâte de laver son nom de ces accusations mensongères et malveillantes. Il obtiendra gain de cause dans le cadre d'une procédure régulière».

Riccardo Tisci a notamment travaillé avec Madonna, Beyoncé, Meryl Streep, Rihanna, Cate Blanchett ou encore Kim Kardashian.