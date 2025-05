Bill Gates : la fille du milliardaire fait des confidences sur l'autisme de son père qui le rend «maladroit en société»

Phoebe Gates, la fille de Bill Gates, a confirmé que son père était atteint d’un trouble autistique, et précisé qu’il s’agissait du syndrome d'Asperger.

Présenter pour la première fois son petit-ami à la maison peut être stressant. Cela a cependant eu un côté très «amusant» pour Phoebe, la fille de Bill Gates. Au cours d’un récent épisode du podcast Call Her Daddy, l'animateur Alex Cooper a demandé à la jeune femme de 22 ans quelle avait été son expérience en ramenant ses compagnons à la maison pour les présenter à son père. Sa réponse : «Pour lui, c'est terrifiant. Pour moi, c'est hilarant, car mon père est assez maladroit en société. Comme il l'a déjà dit, il est atteint du syndrome d'Asperger. Donc, pour moi, c'est très drôle.»

S’il n'a en fait jamais déclaré publiquement qu'il était atteint du syndrome d'Asperger, le milliardaire de 69 ans avait bien déjà révélé qu'il souffrait très probablement de troubles du spectre autistique (TSA).

«Si j'étais jeune aujourd'hui, je serais probablement diagnostiqué comme autiste», a-t-il d’ailleurs écrit dans ses mémoire, «Source Code», publiés en 2025. «Pendant mon enfance, le fait que le cerveau de certaines personnes traite l’information différemment des autres n’était pas largement compris. Mes parents n’avaient aucun guide ni manuel pour les aider à comprendre pourquoi leur fils était devenu si obsédé par certains projets, manquait de repères sociaux et pouvait être impoli et inapproprié sans sembler remarquer son effet sur les autres», a-t-il expliqué.

Et le cofondateur de Microsoft de rappeler que le terme «neurodivergent» n’a été inventé que dans les années 1990, et les tests formels pour les troubles du spectre autistique introduits seulement dans les années 1980, alors qu’il était déjà devenu adulte.

«J'ai toujours su que j'étais différent d'une manière qui déroutait les gens en termes de niveau d'énergie et d'intensité», a-t-il aussi déclaré à Axios en février. «Et c'est un peu déroutant quand on est enfant, de savoir qu'on est différent, ou que les gens réagissent à nous d'une certaine manière, ou à nos compétences sociales - on se trompe sur plusieurs points.»

Quand il y a vingt-cinq ans quelqu’un lui a demandé s’il était autiste, Bill Gates se souvient s’être dit : «Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est ? Je dirige une foutue entreprise ! Et puis j'ai réalisé que c'était probablement vrai. C'est vrai, cette histoire de spectre, c'est déroutant.»