David Beckham : trop bruyante, la fête londonienne pour ses 50 ans interrompue à 3h35

Les célébrations du 50e anniversaire de David Beckham, à Londres, ont été arrêtées brutalement à 3h35 du matin ce dimanche après des plaintes pour tapage nocturne, rapporte le DailyMail.

Quatre jours de folies stoppés net. David Beckham et une partie de ses proches et ses amis ont festoyé durant quatre jours la semaine dernière à Londres, pour célébrer les 50 ans de l'ancienne star du football.

Ce dimanche, alors que la fête se poursuivait jusqu'aux petites heures du matin, les voisins se sont plaints, ce qui a entraîné la visite de deux agents à 3h35, comme le rapporte le Daily Mail.

Le tabloïd détaille que «Victoria a mis le paquet pour le grand jour de son mari, en commençant par une fête de famille dans leur domaine des Cotswolds mercredi, suivie d'un voyage de 24 heures dans son vignoble préféré en France, le tout couronné par un dîner étoilé dans un restaurant londonien samedi soir (…), un hôtel trois étoiles Michelin à Kensington, dans l'ouest de Londres.»

Parmi les convives du Core samedi soir figuraient notamment Tom Cruise et l’actrice Ana de Armas (avec qui l’acteur pourrait entretenir une relation), Eva Longoria, Gordon Ramsay, Guy Ritchie mais aussi les anciens coéquipiers de David Beckham, indique encore le Daily Mail.

Une source a déclaré au Sun : «La fête de David a vraiment été intense et plus le temps avançait, plus la musique semblait devenir forte. Certains voisins n'étaient pas très contents quand le bruit était encore si fort à 2 heures du matin et se penchaient par la fenêtre pour voir d'où venait le vacarme.» L'épouse de la légende du football a publié les images, montrant combien la fête était intense.

La fête a donc battu son plein malgré l’absence remarquée d’un des enfants de David et Victoria, Brooklyn, 25 ans, qui n’aurait assisté à aucun des événements organisés pour l’anniversaire en raison d’une dispute familiale. Selon le Sun, l'épouse de Brooklyn, Nicola Peltz-Beckham, 30 ans, serait au cœur de la querelle.

Une source du Sun a fait savoir que, contrairement à leur apparente joie ces derniers jours, David et Victoria auraient profondément été affectés par le fait que Brooklyn n'ait assisté à aucune des fêtes, ni envoyé de carte, ni même appelé son père.