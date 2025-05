«J'ai probablement choisi de l'oublier» : Kit Harington révèle avoir été humilié par sa co-star Bella Ramsey sur le tournage de «Game of Thrones»

Kit Harington a confié avoir été humilié par Bella Ramsey pendant le tournage de «Game of Thrones», lors d'un entretien conjoint pour Interview.

Révélés tous deux par la série culte «Game of Thrones», Bella Ramsey et Kit Harington ont partagé des souvenirs de tournage, dont un moment embarrassant lors de leur première scène ensemble, où la comédienne a discrètement soufflé ses répliques à sa co-star.

«Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais je m'en souviens parfaitement et j'en ressens un peu de remords aujourd'hui. Pendant cette scène, je prononçais tes répliques», a-t-elle déclaré au comédien, alors qu'elle était agée de 11 ans à l'époque.

«Aujourd'hui, je me dis : "Oh mon Dieu, c'est horrible". Mais à l'époque, c’était tout à fait innocent. Je me disais simplement que Kit peinait avec son texte et que, puisque je le connaissais, je pouvais l’aider», a-t-elle ajouté lors de l'interview.

Kit Harington a ensuite répondu : «Je me souviens que tu m'as aidé et que c'était assez humiliant. [Rires] Mais oui, merci pour cela. J'ai probablement choisi de l'oublier».

«Je me suis un peu trop reposé sur mon Jon Snow intérieur»

Kit Harington a interprété le rôle de Jon Snow dans la série fantastique à succès de 2011 à 2019, tandis que Bella Ramsey incarnait Lyanna Mormont, apparaissant dans les saisons 6 à 8.

Lorsque la comédienne a supposé qu'il avait dû trouver cela «ennuyeux», son ancienne co-star a déclaré que cela lui avait plutôt donné envie de s'améliorer. «Je me suis dit : "Je suis arrivé ici sans vraiment maîtriser mon texte, avec l’arrogance de mon âge, en pensant que je me retrouvais juste face à une enfant. Et puis cette enfant actrice m’éclipse complètement à l’écran". Ce n’est pas une compétition, bien sûr, mais on se dit tout de même : "Je me suis un peu trop reposé sur mon Jon Snow intérieur"», a-t-il expliqué.

Aujourd’hui, Kit Harington apparaît dans la série dramatique HBO «Industry», tandis que Bella Ramsey est à l'affiche de «The Last of Us», un autre feuilleton de la chaîne, au côté de Pedro Pascal, également son ancien partenaire de «Game of Thrones».