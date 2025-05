Playboy : Holly Madison se confie sur les pratiques sexuelles qu'elle détestait au manoir

Invitée du podcast «In your dreams with Owen Thiele», Holly Madison, qui a été en couple avec Hugh Hefner, le propriétaire de Playboy pendant huit ans, s’est confiée sur les pratiques sexuelles dont elle avait horreur pendant leur relation.

Des souvenirs partagés. En couple avec Hugh Hefner, le fondateur du magazine Playboy, en 2001 alors qu’elle était âgée de 22 ans, et lui de 75 ans, Holly Madison a accepté de revenir sur certains détails de leur vie intime au micro du podcast «In your dreams with Owen Thiele», notamment le dégoût qu’elle éprouvait lors des soirées organisées par son compagnon dans son célèbre manoir, où les célébrités aimaient venir s’encanailler. «C’était répugnant. Je détestais cela. Et j’ai bien fait comprendre que je ne supportais pas ça», a-t-elle notamment expliqué.

Selon la jeune femme, Hugh Hefner était un amant agréable. «C’était très différent entre nous selon que nous étions seuls, ou s’il y avait d’autres personnes dans la pièce», précise celle qui aura été la compagne de Hugh Hefner pendant huit ans. «Quand nous n'étions que lui et moi, c’était beaucoup plus classique que ce que les gens peuvent imaginer», indique-t-elle, assurant qu’elle était en désaccord avec ceux qui pensaient que le corps d’un homme âgé «était répugnant».

Un livre sorti en 2016

«Il y a eu un moment où je ne pouvais rien dire sur les réseaux sociaux sans qu’un imbécile viennent faire un commentaire en disant : ‘Oh, les vieux testicules’. Ou des choses de cet ordre. Peut-être que certains testicules deviennent vieux et horribles, mais je n’ai jamais expérimenté ce genre de choses», assure-t-elle.

En 2016, Holly Madison avait sorti un livre intitulé «The Vegas Diaries : Romance, Rolling the Dice, and the Road to Reinvention» dans lequel elle s’était confiée sur sa relation avec Hugh Hefner, qui est décédé en 2017 à 91 ans. Elle avait également participé en 2021 en tant que témoin au documentaire «Secrets of Playboy» sur les coulisses de la vie au sein du manoir et la face sombre de son propriétaire.