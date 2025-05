Procès P.Diddy : retour sur la chute du magnat du hip-hop

Ce lundi 5 mai s'ouvre le procès tant attendu de Sean «Diddy» Combs à New York, aux États-Unis, marquant un tournant dramatique dans la carrière de l’un des artistes et producteurs les plus puissants de l’industrie musicale.

Accusé d'extorsion, trafic sexuel et transport à des fins de prostitution, le rappeur Diddy est confronté à de lourdes charges émanant de plus de 120 plaignant(e)s. En cas de condamnation, l’artiste de 55 ans risque la réclusion à perpétuité, à laquelle pourraient s’ajouter jusqu’à 25 années supplémentaires de prison. Une véritable descente aux enfers pour l'icône du hip-hop, dont le parcours a longtemps symbolisé réussite, pouvoir et influence.

Une ascension fulgurante

Après avoir abandonné ses études, le natif d'Harlem est devenu stagiaire dans le label discographique Uptown Records. Cette période lui a notamment permis de se propulser dans le monde de la production musicale, où il a contribué à lancer les carrières de Mary J. Blige et de Jodeci.

Son renvoi a été le déclencheur crucial pour la naissance de son propre empire musical. En 1993, Sean Combs a fondé son propre label, Bad Boy Records, que l'on pourrait traduire par «Label du Mauvais Garçon» – un nom prémonitoire, faisant écho au parcours tumultueux qu'a connu l’artiste par la suite.

Le succès est quasi immédiat grâce à sa première signature majeure, The Notorious B.I.G., dont l'album «Ready to Die» (1994) a propulsé le label au sommet. Bad Boy Records s'est rapidement placé comme un pilier de la scène hip-hop des années 1990.

Le label a également contribué à lancer ou relancer les carrières de Faith Evans, 112, Total, Mase, Craig Mack, et plus tard Danity Kane et Day26. Il a même contribué aux débuts prometteurs de Jennifer Lopez et Usher.

Un véritable empire

Sa crédibilité artistique est d'autant plus légitimée par sa discographie prolifique. Son premier album «No Way Out» (1997), porté par les tubes «I’ll Be Missing You» et «Can’t Nobody Hold Me Down», est un triomphe commercial. L'opus est lauréat du Grammy Award du Meilleur album rap en 1998. Parmi ses autres opus notables figurent : «Forever» (1999), «The Saga Continues...» (2001), «Press Play» (2006) et «Last Train to Paris» (2010), avec le groupe Diddy-Dirty Money.

En parallèle de sa carrière musicale, Diddy a largement étendu son influence dans l'industrie du divertissement. Il a brièvement managé la chanteuse Kelis, célèbre pour son hit «Milkshake», et a collaboré avec le group NSYNC, qui compte Justin Timberlake parmi ses membres. De plus, il est devenu le producteur de la bande originale du film culte «Training Day», incluant Denzel Washington, ainsi que de l’émission de téléréalité «Making the Band» (2002–2009), qui a révélé des groupes tels que Da Band et Donnie Klang.

En 2004, il s'est produit lors du spectacle de mi-temps du Super Bowl, et il est devenu le deuxième artiste hip-hop à recevoir une étoile sur le Walk of Fame d’Hollywood. Après avoir lancé sa marque de vêtements, créée sa chaîne de télévision Revolt TV et développé un partenariat lucratif avec la vodka Cîroc, le musicien est classé parmi les personnes les plus influentes au monde par le magazine Time en 2005.

Rivalités et controverses

Cependant, cette «success story» est jalonnée de nombreuses rivalités et conflits marquants tout au long de sa carrière.

Dans les années 1990, Diddy est confronté au label Death Row, qui comptait Tupac Shakur, Snoop Dogg et Dr. Dre parmi ses artistes. Cette rivalité a déclenché une guerre médiatique et culturelle intense, symbolisant le conflit entre les scènes hip-hop de l'Est et de l'Ouest des États-Unis. Des incidents tragiques, tels que les meurtres de Tupac Shakur et de The Notorious B.I.G., ont amplifié cette animosité.

Sa rivalité persistante avec le rappeur 50 Cent a débuté lorsque celui-ci l'a accusé d'être impliqué dans la mort de The Notorious B.I.G. Depuis, les tensions n'ont cessé de croître, notamment avec des attaques publiques et sur les réseaux sociaux au fil des années.

D’autres différends ont émaillé sa carrière, à l'instar de son altercation avec J. Cole lors d'une fête après les MTV Video Music Awards, et l'agression du manager Steve Stoute après la diffusion du clip controversé «Hate Me Now», de son poulain Nas.

Le scandale

Accusé d'harcèlement sexuel et de représailles par son ancienne cheffe personnelle, Cindy Rueda, en 2017, le magnat du hip-hop a vu sa vie basculée six ans plus tard lorsque Casandra Ventura, son ex-compagne entre 2007 et 2018, a déposé une plainte retentissante à son encontre.

La chanteuse l'a accusé de viol, de trafic sexuel, de violences physiques, et d'avoir commandité l’explosion de la voiture de son ex-petit ami, le rappeur Kid Cudi. Le litige a été rapidement réglé par un accord confidentiel le lendemain.

Toutefois, ce n'était que le début des problèmes pour «l'intouchable», dont les résidences de Los Angeles et de Miami ont été perquisitionnées dans l'après-midi du 25 mars 2024, dans le cadre d'une enquête fédérale portant sur des soupçons de trafic sexuel.

Six mois plus tard, la chaîne CNN dévoilait une vidéo surveillance le rappeur agressant physiquement la chanteuse Cassie dans un hôtel à Los Angeles, en 2016. Il avait publié suite à cela une vidéo afin de demander pardon pour ses actions «inexcusables», qui a depuis été supprimée, sur les réseaux sociaux.

Le 16 septembre 2024, Sean Combs a été arrêté pour des accusations d'«extorsion, trafic sexuel et transport à des fins de prostitution». Plaidant non-coupable, ses trois demandes de libération sous caution ont été refusées en raison de préoccupations concernant des menaces et des actes d’intimidation contre des témoins potentiels, malgré une offre de 50 millions de dollars de caution. Il est actuellement détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn.

l'homme à abattre ?

Les répercussions ont été immédiates, la chaîne de magasins américaine Macy’s rompant son partenariat et retirant tous les vêtements de sa marque de leurs magasins et boutiques en ligne.

Après sa démission du son poste de président de Revolt TV, son entreprise de commerce électronique, Empower Global, a perdu la majorité de ses soutiens, dont de Tsuri, Nuudii System, Fulaba et House of Takura. La plate-forme de streaming Hulu a annulé son émission de télé-réalité centrée sur lui et sa famille.

L’opprobre s'est rapidement généralisé avec la chanteuse Kesha qui a modifié la première parole de son hit «Tik Tok» (2009) par une insulte lors de plusieurs performances. D'autres artistes, à l'instar de Maren Morris et des Jonas Brothers, ont également réécrit leurs paroles pour supprimer toute référence à lui, tandis que les radios du monde entier ne diffusaient plus ses titres.

Ses écoutes en streaming ont chuté drastiquement et, en Australie, des figures publiques ont même appelé au boycott et à une interdiction permanente de sa musique.

Par la suite, l’Université Howard a révoqué son diplôme honorifique et restitué son don d'un million de dollars. La ville de New York lui a retiré sa clé de la ville, et Miami Beach a annulé la «journée Diddy» décrétée en son honneur.

Le service de streaming Netflix a annoncé le développement d’une série documentaire, intitulée «Diddy Do It», produite par son rival de longue date 50 Cent, dont les revenus seront reversés aux victimes d’agressions sexuelles.

Diddy risque une condamnation à vie pour racket. À cela s’ajoutent 15 ans minimum pour trafic sexuel, et jusqu’à 10 ans pour transport à des fins de prostitution. Et ce procès ne serait que le premier : d'autres procédures pourraient suivre, aggravant encore sa peine.