«Je me sens étonnamment bien» : Rihanna s'exprime sur sa troisième grossesse, dévoilée lors du Met Gala 2025

Rihanna a brisé le silence sur son troisième bébé auprès d'Entertainment Tonight, après avoir confirmé sa grossesse au Met Gala 2025.

Après avoir fait sensation lors de la prestigieuse soirée du Met Gala lundi en dévoilant son ventre, Rihanna a partagé une mise à jour sur la façon dont elle se porte pendant sa troisième grossesse, sur le tapis rouge du Metropolitan Museum of Art de New York (États-Unis).

«Je vais bien. Je me sens étonnamment bien et pas trop débordée pour le moment. Je veux dire qu'au début, c'était un peu comme "Ah ! ". Et j'étais fatiguée, mais maintenant, je suis excitée», a-t-elle déclaré au média américain.

Interrogée sur un potentiel retard de la sortie de son neuvième album tant attendu, la musicienne a plaisanté en répondant : «Non, peut-être quelques vidéos, mais je sais chanter».

Déjà parents de deux enfants

Lorsque la journaliste lui a ensuite demandé si elle et son petit ami et père de ses enfants, A$AP Rocky, avaient d'autres nouvelles à partager, comme un mariage secret, la pop star a refusé. «Non, ma fille, tu ne sais pas que je garde parfaitement les secrets», a répondu la femme d'affaires.

Ensemble depuis 2021, le couple a accueilli ses fils : RZA en 2022 et Riot en 2023. Après des semaines de rumeurs concernant une nouvelle grossesse, l'interprète a confirmé la nouvelle par un cliché partagé par le photographe Miles Diggs sur Instagram.

Son compagnon, qui était notamment coprésident du gala de cette année, s'est extasié sur sa partenaire, déclarant à l'Associated Press : «C'est incroyable, vous savez. Il est temps de montrer au public ce qu'on a préparé. Et je suis content que tout le monde soit content pour nous, parce qu'on est vraiment contents, vous savez».