Met Gala 2025 : Hailey Bieber et Kylie Jenner abandonnées par Justin Bieber et Timothée Chalamet

Hailey Bieber et Kylie Jenner étaient bien seules sur le tapis bleu de l’édition 2025 du Met Gala, leur compagnon respectif, Justin Bieber et Timothée Chalamet, ayant préféré suivre leur équipe préférée en playoffs plutôt que de se rendre à l’événement.

Hailey Bieber embraced the Met Gala's theme in a menswear number. 💼 🎥: Getty pic.twitter.com/IV0rjpdbxt — Page Six (@PageSix) May 6, 2025

Kylie Jenner has finally arrived at the 2025 Met Gala. 🔥 🎥: Getty pic.twitter.com/MM1dGaVakN — Page Six (@PageSix) May 6, 2025

Justin Bieber, qui est actuellement en Islande, a partagé sur Instagram sa joie de voir l’équipe de hockey des Maple Leafs de Toronto remporter leur premier match face aux Panthers de Florida dans les playoffs de la NHL.

Et quand il n’encourage pas son équipe préférée, le chanteur profite d’arpenter les terrains de golf. Timothée Chalamet était pour sa part devant le match opposant les Knicks de New York aux Celtics de Boston en demi-finale de la conférence Est dans les playoffs de la NBA. Fervent supporter de l’équipe de la Grosse Pomme, le comédien s’est réjoui de la victoire des Knicks en prolongation.

© capture d'écran Instagram @tchalamet

Au final, Justin Bieber et Timothée Chalamet ont pu vivre tranquillement leur passion, pendant que leurs compagnes participaient au Met Gala 2025 sous le feu des projecteurs dans leur plus bel apparat. Les affaires sont les affaires.