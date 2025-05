Met Gala 2025 : Lisa, chanteuse du groupe Black Pink, suscite la controverse avec des sous-vêtements brodés à l'effigie de Rosa Parks

Lisa, membre du groupe Blackpink, a suscité la polémique lors de sa première apparition au Met Gala, s'affichant avec l'image de Rosa Parks, icône des droits civiques, imprimée sur ses sous-vêtements en dentelle.

Un détail qui ne passe pas. La toile s’est enflammée lundi soir lors de l’arrivée très remarquée de la star de la K-pop Lisa au Met Gala 2025, placé sous le thème «Superfine : Tailoring Black Style».

Vêtue d'une tenue signée Louis Vuitton, la chanteuse de Blackpink a attiré l’attention par une broderie visible au niveau de la culotte, représentant plusieurs visages féminins — dont l’un évoquerait Rosa Parks, figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis.

