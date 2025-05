Met Gala 2025 : Rihanna révèle être enceinte de son troisième enfant sur le tapis bleu

Rihanna a dévoilé son ventre arrondi sur le tapis bleu du Met Gala 2025, cette nuit, à New York. La chanteuse défilait dans une tenue signée par le couturier Marc Jacobs sur le thème de la soirée «Tailored for You» (Taillé pour vous).

Carnet rose sur tapis bleu. Figure incontournable du Met Gala, Rihanna a fait son grand retour au Metropolitan Museum of Art de New York, cette nuit, après une absence remarquée l’an dernier. La chanteuse a fait sensation en dévoilant un ventre arrondi, confirmant ainsi qu’elle était enceinte de son troisième enfant.

Celle qui avait enflammé les spectateurs du Super Bowl en 2023 en y dévoilant sa grossesse sur scène a frappé à nouveau avec cette nouvelle révélation, cette fois dans une tenue signée par le créateur Marc Jacobs, avec un long manteau rayé, une veste en boléro noire, une paire d’escarpins et un chapeau à larges bords. Le thème de l’édition 2025 du Met Gala était «Tailored for You» (Taillé pour vous) en lien avec l’exposition présentée à partir du 10 mai intitulée «Superfine : Tailoring Black Style».

Rihanna et le rappeur A$AP Rocky, co-président de cette édition 2025 avec Colman Domingo, Lewis Hamilton, Pharrell Williams et Anna Wintour, avaient déjà évoqué par le passé leur désir d’agrandir leur famille. «Je suis partante pour tout. Mon souhait serait d'avoir d'autres enfants, mais quoi que Dieu veuille pour moi, je suis là. J'imagine que maintenant que Rocky a son fils, on peut faire ce qu'on veut ensuite ? Je suis partante, fille, garçon, peu importe», avait-elle notamment confié au magazine Vogue.