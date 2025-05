Procès P.Diddy : comment le jury est-il choisi pour cette affaire médiatisée ?

Alors que le procès de Sean «Diddy» Combs s’est ouvert ce lundi pour des accusations de trafic sexuel, de racket et de proxénétisme, le tribunal s’attelle à former un jury impartial, une tâche délicate dans une affaire largement médiatisée depuis près d’un an.

Une étape clé. Lundi a marqué le début de l’interrogatoire approfondi d'une soixantaine de jurés potentiels dans le cadre du procès de Diddy. Ils sont questionnés en fonction de leurs réponses à un questionnaire préalable, afin d'éliminer ceux qui pourraient manquer d'impartialité.

Des célébrités potentielles à la barre

Dès les premiers échanges, plusieurs d'entre eux ont reconnu des noms figurant sur la liste des personnes et lieux susceptibles d’être mentionnés, parmi lesquels Kanye West, Michael B. Jordan, Mike Myers et Kid Cudi. Ont également été évoqués l’actrice Lauren London, l’auteur-compositeur et producteur Dallas Austin, le producteur Harve Pierre, et la chorégraphe Laurieann Gibson.

Dawn Richard, ancienne membre du groupe Danity Kane — révélé dans l’émission «Making the Band», produit par le rappeur et signé sur son label, Bad Boy Records — et Michelle Williams, ex-membre du groupe Destiny’s Child, ainsi que Casandra Ventura, l'ex-compagne de l'accusé, ont également été mentionnées.

Cependant, la présence de ces noms sur la liste ne signifie pas nécessairement qu’ils seront appelés à témoigner ou même mentionnés à nouveau au cours du procès. Le juge Arun Subramanian en charge de l'affaire a tout de même plaisanté en comparant la liste de noms à «un extrait du «Seigneur des anneaux»» pour cette affaire, qui devrait durer huit semaines.

Une vidéo à charge contre l'accusé

Plus tard, un des jurés potentiels a révélé avoir «aimé» sur les réseaux sociaux une publication humoristique faisant référence à la découverte de plus de 1.000 bouteilles d’huile pour bébé et de lubrifiant, saisies lors de perquisitions dans les propriétés de Diddy à Miami et Los Angeles (États-Unis).

Une douzaine de candidats ont également admis avoir visionné la vidéo de surveillance datant de 2016, dans laquelle le célèbre producteur agresse son ex-petite amie Cassie, identifiée comme la première victime dans l’acte d’accusation et attendue à la barre sous son véritable nom lors du procès.

Aucun d’entre eux n’a cependant affirmé que cela compromettait leur objectivité. «C’était dérangeant à regarder, mais je ne connais pas toute l’histoire», a témoigné l'un d'entre eux. D’autres ont simplement lu les gros titres sur les réseaux sociaux, sans en connaître les détails.

Une potentielle jurée a été écartée à la demande de l’avocat principal de la défense, Marc Agnifilo, après avoir déclaré que la vidéo «pourrait être accablante». Bien qu'elle ait souligné que toute personne est présumée innocente jusqu’à preuve du contraire, son opinion face à cet élément clé du dossier a été désapprouvée par le magistrat.

Une impartialité rigoureuse exigée

Ce dernier a insisté sur le fait qu’aucune conclusion ne devait être tirée concernant la culpabilité de l’accusé tant que la vidéo originale, non modifiée, n’aurait pas été officiellement présentée au jury officiel en salle d’audience. Malgré les objections de la défense, qui a estimé qu’elle pourrait avoir une influence négative, le juge a stipulé : «Nous ne pourrons pas avoir un jury qui n’a vu aucune de ces images».

Par ailleurs, un autre candidat a indiqué avoir entendu parler des fameuses soirées organisées par Diddy, réputées pour leur supposée prolifération de sexe et de drogue, dans un épisode du podcast de Joe Rogan. Il a néanmoins affirmé que cela n'affecterait pas son impartialité.

Le documentaire «The Fall of Diddy», diffusé en janvier, a également été mentionné à plusieurs reprises au cours des entretiens, après qu’une candidate a révélé travailler chez HBO. La défense a dénoncé un risque de parti pris, qualifiant la série de «très négative» à l’égard de leur client.

Après que le juge a affirmé ne pas avoir eu connaissance de la série, l'accusation a souligné que le lien professionnel ne constituait pas un motif valable de disqualification, rappelant que le «contenu considérable» de la chaîne ne constitue donc pas en soi un conflit d’intérêts.

Une conclusion avant le 4 juillet ?

Concernant les contraintes quant à leurs disponibilités estivales, le magistrat leur a demandé de faire preuve de transparence, en précisant que le procès sera interrompu seulement une fois pendant les vacances, dans l'espoir d'une conclusion avant le 4 juillet.

Les audiences ont repris ce mardi matin dans le but de désigner les douze jurés titulaires et six suppléants, chargés de remplacer tout juré dans l’incapacité de poursuivre pour quelque raison que ce soit. Les déclarations d’ouverture sont prévues le 12 mai.

Arrêté en septembre dernier, le rappeur attend son jugement au centre de détention métropolitain de Brooklyn, après que ses trois demandes de libération sous caution ont été rejetées.