«C'est bouleversant» : Leighton Meester évoque pour la première fois la mort de Michelle Trachtenberg, sa co-star dans «Gossip Girl»

Plus de deux mois après le décès de Michelle Trachtenberg, connue notamment pour son rôle dans «Gossip Girl», son ancienne co-star Leighton Meester s'est exprimée publiquement pour la première fois.

Lors d'une interview accordée au magazine Flaunt, Leighton Meester a évoqué les amitiés qu'elle a nouées dans la célèbre série «Gossip Girl», rendant notamment hommage à Michelle Trachtenberg, son ennemie jurée dans le feuilleton, décédée en février à l'âge de 39 ans.

«C'est bouleversant. C'était une personne merveilleuse et talentueuse, et tout le monde l'aimait. C'est très triste pour tous ceux qui la connaissaient», a-t-elle déclaré.

Dans la série dramatique à succès, Leighton Meester a incarné Blair Waldorf, la peste manipulatrice qui règne sur la jeunesse dorée de Manhattan, au côté de Michelle Trachtenberg, qui interprétait Georgina Sparks, la fauteuse de troubles.

Une période que la comédienne considère d'ailleurs comme «cruciale» dans sa carrière d'actrice, expliquant qu'aujourd'hui, elle «constate que [l'héritage de la série] perdure – d'une certaine manière, encore plus qu'à l'époque –, ce qui est incroyable».

Un «cœur vraiment pur»

Michelle Trachtenberg, décédée des suites de complications liées à un diabète sucré, a été retrouvée sans vie dans son appartement de New York (États-Unis) par sa mère, le 26 février.

Parmi la distribution du programme qui lui a rendu hommage, Blake Lively, qui jouait Serena van der Woodsen, a écrit en légende d'un cliché d'elles ensemble : «Elle était comme l'électricité. On le savait dès qu'elle entrait dans une pièce, car la vibration changeait. Tout ce qu'elle faisait, elle le faisait à 200 %. Elle riait aux éclats à la moindre blague».

Dernièrement, Penn Badgley qui incarnait Dan Humphrey – qui s'est révélé être Gossip Girl dans le dernier épisode – s'est exprimé auprès d'E! News sur le décès tragique de son ancienne collègue et amie.

«C'est surréaliste. Vraiment surréaliste, vraiment triste. Ce dont je me souviens d'elle, c'est qu'elle riait incroyablement vite. Elle était vraiment joyeuse. Nous avons tous nos hauts et nos bas, nos lumières et nos ombres, mais elle avait… enfin, elle était mature, mais elle avait ce rire enfantin et joyeux», a-t-il confié.

L'acteur a ensuite admis qu'il n'avait pas croisé la star de «Buffy contre les vampires» depuis plus de dix ans, mais l'a décrite comme ayant un «cœur vraiment pur».