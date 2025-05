David Beckham : le torchon brûle entre l'ex-footballeur et Nicola Peltz, l'épouse de son fils Brooklyn

Selon le site américain TMZ, la relation entre Nicola Peltz, l’épouse de Brooklyn Beckham, et ses parents, David et Victoria, serait catastrophique. La jeune femme jugerait leur comportement toxique vis-à-vis de leur fils.

Rien ne va plus. Le site américain TMZ affirme que le torchon brûle entre Nicola Peltz, l’épouse de Brooklyn Beckham, et les parents de ce dernier, David et Victoria. La comédienne de 30 ans, et fille du milliardaire Nelson Peltz, n’apprécierait guère la manière dont le couple – qu’elle considère comme narcissique et toxique – s’adresse à leur fils. Ces derniers ne cesseraient de lui «hurler dessus» au téléphone, et passeraient leur temps à le réprimander.

Il est précisé que Nicola Peltz aurait tenté de mettre tout le monde autour d’une table pour tirer les choses au clair depuis des mois, mais que David et Victoria Beckham refuseraient sa présence dans le cadre d’une conversation concernant leur fils. «Elle n’hésite jamais à leur répondre, et à prendre la défense de Brooklyn», affirme une source. Leur relation serait à ce point dégradée que Brooklyn et Nicola ne se sont pas rendus au 50e anniversaire de l’ex-star de Manchester United.

Un cauchemar éveillé

Selon les confidences d’un autre témoin au site américain People, David et Victoria Beckham reprocheraient à leur fils de ne plus s’investir dans la vie de famille. En avril 2022, à l’occasion du mariage entre Nicola et Brooklyn, les rumeurs affirmaient que des tensions étaient nées entre la jeune mariée et Victoria, à propos de la première danse pour l’ouverture du bal ou encore le choix de sa robe de mariée. D’autres affirment que la mère de Brooklyn n’aurait pas supporté de voir une autre femme devenir la priorité de son garçon, et qu’elle agirait par pure jalousie.

Pis, Brooklyn s’est récemment disputé avec son frère, Roméo, au point de ne plus lui adresser la parole en raison de la relation de ce dernier avec Kim Turnbull, une jeune femme avec laquelle Brooklyn a eu une relation des années auparavant. Brooklyn Beckham et Nicola Peltz auraient ainsi décidé de ne participer à aucun événement familial où Kim Turnbull serait présente. Une brouille entre les deux frères devenue source de tensions au sein de la famille Beckham, qui serait vécue comme un cauchemar éveillé par l’ancienne Spice Girls.